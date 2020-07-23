İçişleri Bakanı Soylu: Kadına şiddete karşı alarm halindeyiz

Radyo Başakşehir’de 'Murat Çiçek ile Gündem' programına konuk olan Bakan Soylu, Çiçek’in, Muğla’da 27 yaşındaki Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili sorusu üzerine üzüntülerini bildirirken, kadına yönelik şiddetle ilgili alınan tedbirleri anlattı.

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"Bir kadının bile ölmesi kabul edilemez"

İçişleri Bakanı Soylu, “İnsan olan herkesin tasvip etmeyeceği bir durumla karşı karşıyayız. İnsanın bu hunharca cinayeti işlemesi için insanlık ötesi bir mahlukat olması gerekiyor. Ülkemiz kadına yönelik şiddetle ilgili alınan tedbirler ve kanunlar konusunda dünyanın ötesinde. Gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, gerek Adalet Bakanlığımızla birlikte kadına yönelik şiddeti engellemek için aralıksız çalışıyoruz. Bu konuda üç bakanlığımız sürekli alarm halindeyiz. Yılbaşından bu yana şiddet görerek hayatını kaybeden kadın sayısı, geçen yıla oranla yüzde 27 azaldı ama bizim için bir kadının bile ölmesi kabul edilemez. Mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

"Telefon uygulamasıyla 35 bin ihbara yetiştik"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadına yönelik şiddetle ilgili İçişleri Bakanlığı’nın aldığı tedbirleri de anlattı. Kadın Destek Uygulaması KADES’ten bahseden Bakan Soylu, bir tıkla acil yardım talebinde bulunulabilen akıllı telefon uygulamasının 473 bin kişi tarafından indirildiğini, bu uygulamadan gelen 35 bin ihbara güvenlik birimlerinin hızlıca müdahale ederek gerekli işlemleri yaptığını söyledi.

Türkiye genelinde çok sayıda aile içi şiddete karşı bürolar kurulduğunu ifade eden Bakan Soylu, emniyet personelinin neredeyse yarısına kadına yönelik şiddetle mücadeleyi içeren eğitim verdiklerini ifade etti. Emniyet ve jandarma personelinin temel felsefesinin önleyicilik olduğunu söyleyen Soylu, bu felsefenin teşkilatlanmayla hayata geçirildiğini dile getirdi.