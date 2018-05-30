İçişleri Bakanı Soylu: İstesek robot yapardık ama bize polis lazım

İstanbul'da, Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü'nde düzenlenen mezuniyet törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyan Soylu, Türkiye'nin göç güzergahı olduğunu belirterek "Allahın izniyle bütün bunlarla mücadele edecek güç de akıl da bizde. Eğer biz bu işleri merhametimizle yönetmeseydik, polis yetiştiremezdik robot imal ederdik ama bize polis lazım" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü'nde düzenlenen 16'ıncı Dönem Mezuniyet törenine katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, " Dünyanın bütün risklerini sırtımızda taşıyoruz. Göç yolları bizde, uyuşturucu yolları bizde, kaçak göçmenlerin güzergahları bizde ama Allahın izniyle bütün bunlarla mücadele edecek güç de akıl da bizde. Eğer biz bu işleri merhametimizle yönetmeseydik, polis yetiştiremezdik robot imal ederdik ama bize polis lazım. Bize merhametli, vicdanlı suçluyla masumu ayıran, hukuktan ayrılmayan ve milletin selameti söz konusu olduğunda şehadete koşan polisler lazım" dedi.

"Çoçuklarınızın müfettişi olun"

"Geçen yıl mayıs ayının son günlerinde yine bu güzel eğitim yuvasında 499 kardeşimizin mezuniyet törenine katılmıştım bugün de tüm Türkiye genelinde 2 bin 373 öğrencimiz olmak üzere burada 442 öğrencimizin yemin merasimine şahitlik edeceğiz" diyen Bakan Soylu, ailelere seslenerek, " Bundan sonra da çocuklarınızın üzerinden ne olursunuz elinizi çekmeyin. Onların müfettişi olun. Ola ki canları sıkılır, onlara müdahale edin. İyi ile kötü arasında kararsız kalırlarsa onlara yol gösterin" dedi.

"Erkekler bu sefer nal toplamış galiba"

Sadece belirli mesleklerin yeminle başladığını belirten Bakan Soylu, " Devlet elinize yetki, belinize silah verecek. Size şerefli bir üniforma verecek. Yeri geldiğinde vatandaşın emniyeti için, vatanın selameti için o üniformayı kefen diye giymeye hazır olacaksınız. Vatandaş huzurlu uykusunu uyusun diye siz uyumayacaksınız" ifadelerini kullandı. Soylu, kız öğrencileri "Bizim erkekler bu sefer nal toplamış galiba. İlk 3, kız biliyorsunuz değil mi? Kızları tebrik ederim" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dereceye giren öğrencilere hediye takdim etti. Öğrencilerin kep atması ile tören sona erdi.