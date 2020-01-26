İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'da 7.5'lik deprem bekliyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 7.5 büyüklüğünde bir deprem beklediklerini söyledi.

CNN Türk canlı yayınına katılan Süleyman Soylu, olası bir depremin senaryoları üzerinde çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi: "İstanbul’da 7,5’lik bir deprem bekliyoruz. Beklenen olası deprem 7,5. Depremin olası senaryosunu ciddi biçimde çalışıyoruz. Deprem oldu Topkapı Sarayı’ndaki bütün hazinelerin nasıl korunacağından tutun vatandaşlarımızın toplanma yerlerindeki ihtiyaçlarına kadar çok kompleks bir çalışma bu."

"Kurtarma ekiplerine teşekkür ederiz"

Elazığ depremiyle ilgili son gelişmeleri de anlatan Soylu, “6,8 büyüklüğünde bir depremle karşılaştık. Şöyle baktığımızda 6.8 büyüklüğünde bir deprem hepimizi ürküten ve korkutan bir depremdir. Buna rağmen bugün yönetebilecek bir durumumuz söz konusu.



Tabloyu gördük daha sonra Malatya’ya gittik. Allah bu milletten razı olsun. Müthiş bir duygu birlikteliği oldu. TV’ye çıkıp vatandaşlarımıza cep telefonlarını meşgul etmeyelim, mümkünse internet üzerinden ya da kısa mesajla iletişim kuralım diye rica ettik.

Bütün arama kurtarma ekiplerine teşekkür ederiz. 45 vatandaşımızı sağlıklı bir şekilde göçük altından çıkardık. Şu anda enkaz altında 3 vatandaşımız var. Bizim hala umudumuz var.

Bizler Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde neler yapabileceğimizi değerlendirdiğimiz ve İstanbul’da bir deprem olursa nasıl tedbir alabileceğimiz ve hangi koordinasyonu ne şekilde yapabileceğimize yönelik bizim 28 çalışma grubumuz var." diye konuştu.