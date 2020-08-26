İçişleri Bakanı Soylu hakkındaki sosyal medya paylaşımına gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde H.B. (46), İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında sosyal medyada hesabından hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.



Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat birimlerinin yaptığı araştırma sonucu Almanya doğumlu olduğu öğrenilen H.B.'nin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve ailesine yönelik sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu belirlendi. Ekiplerin çalışması sonucu H.B.'nin Muğla'nın Bodrum ilçesinde olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında H.B., Bodrum polisi tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.