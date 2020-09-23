İçişleri Bakanı Soylu: Hadi gitsin de bir polisimiz, Bodrum'da kiralık ev bulsun parayla bakalım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyet ve jandarma lojmanları konusunda çok daha fazla adım atılması gerektiğini belirterek, "Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin de bir polisimiz, Bodrum'da kiralık ev bulsun parayla bakalım" dedi.

Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki otelde düzenlenen ''İnşaat Emlak Birimleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı''nda konuştu. Toplantıya Bakan Soylu ile birlikte Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Tayyip Sabri Erdil, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve polis müdürleri katıldı.

Bakan Soylu, programdaki konuşmasında Türkiye'nin 2000'li yılların başından itibaren pek çok konuda büyük dönüşüm ve değişim ortaya koyduğunu belirterek, "Bu ülke 20'nci yüzyılın sonuna kadar geleceğin değil sadece günün ve ayakta kalabilmenin mücadelesini veriyordu. Kısa vadeli hesapların ülkesiydik. Ama bugün '2023', '2053', '2071' diyebilen ve bu hedeflere yönelik adım atabilen bir ülkeyiz. Zihnimizden geçen, haritasını bile çizmekten imtina ettiğimiz, konuşmaktan 'Acaba ne olur?' diye endişelendiğimiz meseleleri bugün hakkımız olarak ve insanlığın hakkı olarak bütün dünyanın önünde dile getirebilen bir ülke ve millet olduk" dedi.