İçişleri Bakanı Soylu gündeme getirmişti: 'Köfteci Yusuf' davası ertelendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun organize suç örgütü lideri Sedat Peker'i kastederek "Bursa'da Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyorlar. Operasyonu başlattım" açıklamasının ardından gündeme gelen, 19 sanıklı ‘Köfteci Yusuf’ davasının üçüncü duruşması Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, "keşif incelemesi yapılması"na karar vererek duruşmayı ileri ki bir tarihe erteledi.

Patronlardünyası internet sitesinde yer alan habere göre, Bursa’da, restoran zinciri sahibi olan Yusuf Akkaş’a, tehdit yoluyla Afyonkarahisar’daki bir et entegre tesisini satmaya çalıştığı iddia edilen 19 sanık hakkında, Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın üçüncü duruşması görüldü. Davada keşif incelemesi yapılmasına karar verildi.

Duruşmada, hakkında ek iddianame hazırlanarak, dosyası mevcut dava ile birleştirilen organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in de sanık olarak yargılanmasına başladı.

Duruşmaya tutuksuz sanık Erhan K. ile tarafların avukatları katıldı. İddia makamı, Sedat Peker hakkında düzenlenen ve mevcut dosyayla birleştirilen iddianameye ilişkin, Peker'le bağlantısı olduğu öne sürülen bazı sanıkların savunmalarının alınmasını istedi.

Duruşmada söz alan müşteki Yusuf Akkaş'ın avukatı, birleşen iddianamedeki iddiaların genel olarak kendilerini doğruladığını söyledi. Sanık Erhan K. ise yöneltilen suçlamayı kabul etmedi.

Peker kararı

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının taleplerinin ardından Peker hakkındaki kırmızı bültenle arama talebinin akıbetinin sorulmasına, yakalama kararının infazının ve entegre tesiste yapılan keşif incelemesinin raporunun beklenmesine karar verirken, duruşmayı erteledi.

Soylu ne demişti?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarının adından onu ima ederek “Bursa'da Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyorlar. Operasyonu başlattım çıktı” demişti.

Sedat Peker ne demişti?

Peker pazar günü yayımladığı 7. videoda şunları söylemişti:

"Bir de Köfteci Yusuf. Devletin İçişleri makamında bir deli oturuyor, bu adam hasta, manyak. Köfteci Yusuf konusu nedir anlatayım. Köfte yemedim Süleyman. Köfte Süleyman. Bizim atalarımızın sürgünüyle ilgili Bursa’nın Gürsu ilçesinde bir anma etkinliği yapıldı. Ben oraya geldim, duyuru yapıldı. 15 bin kişi parkın içinde, internet görüntülerine bakabilirsiniz, 15 bin kişi de yukarıda konuşma yapacağım yerde bekliyor. Yer gök insan.

"Köfteni bile yemedim"

Ben oraya gitmeden önce, gidenler aradılar. Köfteci Yusuf var senin hayranın tanışmak ister misin diye sordular. Ayıp olmasın nezaketen tanıştık. Kapattık. Başka ne hayatımda Köfteci Yusuf gördüm, ne köfte yedim ne bir şey yaptım. Sonra bu 4 arkadaş kim biliyor musunuz? Bir tanesi Afyon’un en zengin ailesi. Bilmem kaç bin tane daireleri, et kesim fabrikaları vardır, öbürü gazeteciler bilmem neyin yetkilisi ismi aklıma gelmiyor, öbür bir tanesi de diş malzemeleri ihraççısı. Bunlar hayatta sabıkaları olmayan, varlıklı arkadaşlar. Bu arkadaşlar demişler Köfteci Yusuf’a ‘Bizim et kesim yerimiz var, onu alır mısın? Değeri bu kadar, eksper değeri, biz sana daha ucuza verelim’ Bu da bunlar benim yakın diye çekinmiş birine demiş, emniyete gitmiş. Benim ne adım var, ne sanım var, ne de haberim var. Bu arkadaşları polis gözaltına almış şimdi hepsi serbest. Araştırıyoruz sonradan bu dosyanın içine bu şahıs bir daha gidiyor, ’Ben diyor Sedat Peker’den de davacıyım’ Telefonda tanıştık, köfteni bile yemedim. Farz edelim ki ben demiş olsam git yerini buna sat, eksper değerinden daha düşük, suç yok. Ama böyle de bir şey yok.

Bir tane yeni savcı, üzerinde zan bırakmak için demiyorum ama bu kadar tesadüf kafa karıştırıcı. Avukatlıktan savcı olup aynı anda da özel yetkili, örgütlü suçlara bakan, benim dosya bir anda bu beyefendinin önünde. Vallahi zan altında bırakmak istemiyorum. Belki gerçek meslek adabı olan bir insandır bilmiyorum. Çünkü halen daha bu dosyayla ilgili aranmam yok. Yalancı bir adam yönetiyor İçişleri Bakanlığı’nı. Ben Köfteci Yusuf’un köftesini ne yapayım? 30 bin kişi Gürsu’da var. 10 tane köfte tezgâhı kurarım 30 bin kişiye satsam, Köfteci Yusuf’un bütün hasılatından daha çok param olur.