İçişleri Bakanı Soylu, geçişi sırasında yolun trafiğe kapatılması nedeniyle özür diledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konvoyunun geçişi sırasında trafiğin kapatılmasına tepki gösteren vatandaştan özür diledi.

Giresun'da yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selde kaybolan jandarmaların arama kurtarma çalışmalarını yerinde izlemek için Doğankent'e gitti.

Bakan Soylu Doğankent'teyken güvenlik güçleri tarafından trafik durduruldu. Araç kuyrukları uzayınca yolda kalanlar tepkilerini sosyal medya üzerinden gösterdi.

O tepkilerden biri Hakkı Katırcıoğlu'na aitti. Katırcıoğlu Twitter'dan "Rezalete bak. İçişleri bakanı geliyormuş. Yol 2 saat kapalı kalcakmış. Allahtan reva mı bu. Ülkenin geldiği hale bak" diye yazdı.

Bakan Soylu ise kişisel Twitter hesabından bu mesajı paylaşarak özür diledi.

Soylu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Özür diliyorum. Olmamam gereken bir yerde idim. Doğankent'te Jandarmalarımızın şehit olduğu yerde operatörün arama kurtarmasının devam ettiği noktada idim. Gelişim gidişim toplam yarım saat. Yolda değildik. Arama kurtarma bölgesine indik. Tekrar verdiğim rahatsızlık için özür dilerim."

Katırcıoğlu paylaşımını kaldırdı.