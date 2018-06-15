İçişleri Bakanı Soylu, Doğu ve Güneydoğu kanaat önderleri ile iftarda buluştu

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Doğu ve Güneydoğu Kanaat Önderleri iftar programına katıldı. Programda bir konuşma yapan Soylu, \"Bu ülkenin köklü bir kültürünün, yüksek bir medeniyetinin büyük bir ekonomi potansiyelinin olduğunu biliyorlardı. İşte onun için, bizi sürekli terbiye ettiler, gün geldi kardeş kavgası çıkardılar, gençlerimizi sağcı solcu diye birbirine düşürerek, gün geldi \'alevi sünni, laik dindar\' diye bizi ayrıştırarak, gün geldi ekonomi ile, gün geldi terörle, bizi sürekli terbiye etmeye çalıştılar. Sürekli baskı altında tutmaya çalıştılar\" dedi.

Soylu \"Bizi biz yapan, bizi güçlü yapan, en büyük hasletimiz bir araya gelebilme kabiliyetimiz ve bunu temin eden maneviyatımız. Bu millet kendi evlatları vasıtasıyla bu birliği ne zaman temin ettiyse güçlenmiştir. Kurtuluş savaşında bu birliği sağladık güçlendik, mendereste bunu sağladık, bir dönemde Demirel ile bu birliği sağladık, o zaman da aslında güçlenmiştik, rahmetli Özal ile bunu daha güçlü sağladık, Erbakan ile bu birliği sağladık yine güçlendik ve bu aziz millet, 16 yıldır bu birliği Recep Tayyip Erdoğan ile sağladı. Allaha şükür çok daha güçlendi. Ama gelin görün ki saydığım bu isimlerin bu birliği dönem dönem sağlayan herkese, sizde şahitsiniz ki bedel ödettiler. Hem millete ödettiler, hem de milletin adamlarına ödettiler\" dedi.

\"BİZİ AYRIŞTIRARAK TERBİYE ETMEYE ÇALIŞTIRLAR\"

Darbeler ile idamlarla, ailelerine ve kendilerine insan içine çıkamayacak iftiralar atarak, itibarlarını sıfırlayarak bu bedeli ödetmek istediklerini ifade eden Soylu, \"Hatıralarını unutturmak istediler çünkü bir kokuları vardı, bu milletin birlik olunca neler başarabileceğini çok iyi biliyorlardı. Bu ülkenin köklü bir kültürünün, yüksek bir medeniyetinin büyük bir ekonomi potansiyelinin olduğunu biliyorlardı. İşte onun için, bizi sürekli terbiye ettiler, gün geldi kardeş kavgası çıkardılar, gençlerimizi sağcı solcu diye birbirine düşürerek, gün geldi alevi sünni, laik dindar diye bizi ayrıştırarak, gün geldi ekonomi ile, gün geldi terörle, bizi sürekli terbiye etmeye çalıştılar. Sürekli baskı altında tutmaya çalıştılar\" dedi.

\"ÜLKEDEKİ OLAĞANÜSTÜ DE SİZİN HALİNİZ OLAĞAN MI?\"

Bakan Soylu muhalefetin OHAL eleştirilerine şu sözlerle cevap verdi: \"Şimdilerde bizi olağanüstü hal var diye eleştiren var, bu bir hukuki hadisedir, gelip geçici bir haldir. Ama onlara şunu sormak isterim, şimdi bu ülkede olağanüstü hal var, peki yıllardır bu ülkede olağan olmayan bir hal vardı. Buna niye ses etmediniz. Başbakanların asılmasına darbelerin yapılmasına yıllar sonra bile neden ses etmediniz. Neden yanlıştır bu olağan değildir demediniz. Neden hala olağanüstü halin mahfillerine destek verirsiniz. Neden hala bir terör örgütünün açık şekilde sözcülüğünü yapan, talimat veren partisinin belediye doğrudan terör örgütünün şubesi gibi çalıştıran adamları hapiste ziyaret edersiniz? Serbest bırakılmasını sağlamak için birlik olursunuz? Ülkedeki olağan üstüde sizin haliniz olağan mı?\" ifadesini kullandı.

\"AFRİN\'DE YPG\'YE DÜNYAYI DAR EDEN KOMUTANIMIZIN APOLETLERİNİ SÖKMEYİ VAAD EDİYORLAR\"

Soylu konuşmasına şöyle devam etti: \"Ben muhalefete de sormak isterim. Cumhurbaşkanımızda ifade ettiler. Biz yeni hükümet ile beraber, Olağanüstü hali kaldırabileceğimizi, bunu değerlendireceğimizi söylediler, peki siz çocuğu dağa kaçırılmış, annenin dizinin dibine oturup, \'merak etme ben bu işte parmağı olan herkesin cezasını vereceğim\' diyebileceğinizi vaad ediyor musunuz? Hayır bunu vaad edemezler. Afrinde YPG\'ye dünyayı dar eden komutanımızın apoletlerini sökmeyi vaad ediyorlar. İşte onların olağan hali budur\"

Terörü bitirme hedefimiz vardı neredeyse ulaştık. Son bir adım kaldı. Fırat kalkanı ile DEAŞ\'ı halletik. Afrinden YPG\'yi temizledik. Şimdi kandildeki böcek yuvasını temizliyoruz. Doğu ve Güneydoğu illerimizi geliştirme hedefimiz vardı. Çok şükür orada da harika işler çıkartıyoruz. Belediyelerimizi terörden kurtardık. 10 bin km üzerine asfalt döktük, gençlik merkezleri parklar kültür merkezleri pazarlar ve altyapı işlerini hep birlikte yapıyoruz\"

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