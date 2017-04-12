İçişleri Bakanı Soylu: Diyarbakır'daki patlama terör saldırısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan Emniyet Müdürlüğü'nde Salı günü sabah saatlerinde bir panzerin tamiri sırasında meydana gelen ve üç kişinin hayatını kaybettiği patlamanın "terör saldırısı" olduğunu açıkladı.

Soylu Habertürk televizyonunda katıldığı canlı yayın sırasında yaptığı açıklamada, "Yapılan araştırmalar neticesinde dün gece netleşti. Mesele bir terör saldırısı" dedi.

Soylu, yerin altında tünel kazılarak, patlayıcı yerleştirilmesi yoluyla saldırının düzenlendiğini de sözlerine ekledi.

Doğan Haber Ajansı (DHA), patlamayla ilgili açılan soruşturma kapsamında beş kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Patlamada biri polis memuru üç kişi hayatını kaybetmiş, 31 kişi de yaralanmıştı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü daha önce de hedefi olmuştu. Kasım ayında Emniyet Müdürlüğü'nün ek hizmet binası önünde bomba yüklü bir minibüsün patlaması sonucunda 11 kişi yaşamını yitirirken, 100'den fazla insan da yaralanmıştı.

Mayın 2016'da da yine Bağlar ilçesinde bir polis midibüsünün geçişi sırasında yol kenarında bulunan bir patlayıcı düzenek ateşlenmiş ve olayda üç kişi yaşamını yitirmişti.