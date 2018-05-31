İçişleri Bakanı Soylu: Demirtaş çıksın öyle mi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhalefetin, tutuklu yargılanan HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'a yönelik serbest bırakılması çağrısını değerlendirdi. "Sayın İnce, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu, Demirtaş çıksın öyle mi? " diyen Soylu, "Demirtaş çıksın dışarıya, peki biz terörle mücadele edip şehit olan evlatlarımıza ne diyeceğiz? Biz Yasin Börü'nün ailesine ne diyeceğiz?" ifadesini kullandı.

Soylu, Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını vatandaşlara ileterek, daha önceki seçimlerde olduğu gibi, 24 Haziran'da da birliği ve beraberliği destekleyerek sadece Türkiye'ye değil, dünyaya da mesaj vermelerini istedi.

Trabzon'da yapılan yatırımları anlatan Soylu, güçlü hükümet ve irade ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldıkları güçle beraber bunları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Soylu, vatandaşlardan endişe etmemelerini isteyerek, "Önümüzdeki günler bugünlerden çok daha iyi olacaktır. Bugün nasıl dünden daha iyi ise yarınlar daha aydınlık olacaktır." diye konuştu.

Soylu, Türkiye'nin siyasi tarihindeki çeşitli olayları örnekleriyle anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçen gün Atatürkçü Düşünce Derneği adı altında, ismi de yakışmayan aslında, diyor ki '1960 darbesi milletin kurtuluşu olmuştur.' Yani bir taraftan rahmetli Menderes'in idam edilmesini onaylıyor, diğer taraftan da o darbenin Türkiye'ye getirdiği karanlığı, bir aydınlık olarak tarif etmeye çalışıyor. Bende bir açıklama yaptım, 'Hemen suç duyurusunda bulunuyoruz, gereğini de yapacağız, hemen soruşturma başlatıyoruz.' Hemen tweetlerini silmişler. Silmeseydiniz de görseydiniz. Burası eski Türkiye değil. Burası hukuk devletidir. Burası demokratik bir devlettir ve kimse milletin iradesiyle, milletin hatıralarıyla, milletin sevdikleriyle, milletin kıvanç duyduklarıyla bu şekilde bir değerlendirmeyle ortaya çıkamaz."

Çok önemli seçime gidildiğini ve bunu sadece bir seçim olarak düşünenlerin yanılgı içinde olduğunu vurgulayan Soylu, "Bu ülkenin yıllarca çektiği ızdırapları, şu nesillerin yıllarca gördüklerini ve her birimizi bir kara kabuklu deftere işleyerek, bizi fişleyenlere karşı 'Siz mağlup oldunuz, millet kazandı' diyebileceğimiz bir seçime gidiyoruz hep beraber." değerlendirmesinde bulundu.

Soylu, üçüncü havalimanının sadece uçaklar gelsin, insin diye yapılmadığına dikkati çekerek, "Hiç kimse farkında değilse buradan söylüyorum, biz dünyanın en önemli ülkesinde, en pahalı arazisinde, en kıymetli arsasında, en kıymetli vatanında yaşıyoruz. Bize dün yaptırmadıklarını, bugün güçlü bir şekilde yaparak Türkiye'yi dünyanın merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Duymuyorlarsa duysunlar, kıskanmıyorsa kıskansınlar, çatlamıyorlarsa çatlasınlar." diye konuştu.

"Niye hopladınız birilerinin talimatlarıyla beraber, yakışıyor mu?"

Doğu ve Güneydoğu'da yaptığı ziyaretleri anlatan Soylu, oraların huzur bulduğunu, sokakların ışıl ışıl olduğunu belirtti.

Soylu, şöyle devam etti:

"Kimler rahatsız oldu? Muharrem İnce rahatsız oldu mu? Neden? Akşener rahatsız oldu mu? Bizi en çok üzen de rahmetli Erbakan hocamızın partisinin bugün başında olanlar, Temel Karamollaoğlu da rahatsız oldu. Ne diyorlar biliyor musunuz? 'Selahattin Demirtaş içeriden çıksın, dışarıda propaganda yapsın.' Her şeyi bir tarafa bırakalım, 6-7 Ekim olaylarında bu ülkede 53 kişinin katledilmesi talimatını kim verdi? Yasin Börü'nün katledilmesini kim sağladı? Sayın İnce, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu, Demirtaş çıksın öyle mi? Demirtaş çıksın dışarıya, peki biz terörle mücadele edip şehit olan evlatlarımıza ne diyeceğiz? Biz Yasin Börü'nün ailesine ne diyeceğiz? Biz o belediyelere gönderilen parayı, terör örgütlerine gönderip, terör örgütlerinden askerimize polisimize, ülkemizin birliğine, jandarmamıza, korucumuza kurşun sıkan teröristlerin sonrasında ölen evlatlarımıza, şehitlerimize ne diyeceğiz? Biz her şehit cenazesine ay yıldızlı tabutun arkasından tebriklerle yürüyen onbinlerce insana ne diyeceğiz? Bana bunu söyler misiniz? Niye hopladınız birilerinin talimatlarıyla beraber, yakışıyor mu?"

Soylu, HDP'nin eşbaşkanının dün akşam televizyonda konuşma yaptığına işaret ederek, şunları kaydeti:

"Ne dedi biliyor musunuz? 'Sur bizim, evet, çukur bizim direnişimizdir.' dedi. Temel Karamollaoğlu Bey buradan size söylüyorum, bir yerde sıkıştınız mı nefesi Tayyip Erdoğan'ın yanında alıyorsunuz 'Aman bize yardımcı olun.' diye? Doğru mu? Ama ömür boyu bu adamı kıskandınız, ülkemizdeki özgürlükleri getiren, hürriyeti getiren, dünün Türkiye'sinin hepimizin üzerinde felaketler oluşturduğu senaryoları birbir elinin tersiyle iten bu kişiyi kıskandınız. Kıskancınızdan şu anda yaptığınız bir şer ittifakının içerisinde olmaktır. Bunu millet görmektedir. Hem CHP ile birliktesiniz hem de öteki taraftan başka bir tabloyla yani Demirtaş ve HDP ile birlikte bir büyük adım atıyorsunuz. Bunu bu millet affetmez. Siz hangi adımı atarsanız atın bilesiniz ki bu teröristleri kurtaramayacaksınız."