İçişleri Bakanı Soylu: Darbeye teşebbüs edenleri kimse kurtaramaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, RAND’in Pentagon için hazırladığı 277 sayfalık raporunda yer alan ‘darbe olasılığı’ tartışmalarına ilişkin Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Hande Fırat'a konuştu. Soylu, "Darbeye teşebbüs edenleri kimse kurtaramaz" dedi.

“Halep oradaysa arşın burada" diyen Soylu, "Türkiye’de darbe yapabilecek ne kimse var, ne de bir kurum var. Birtakım mahfiller tahrik ediyor, tahrik etmeye çalışıyor. Tahrik yapan da eden de çalışan da tahrike gelen de 15 Temmuz’da darbecilerin karşı karşıya kaldığı süreci rahmet okurlar. Darbeyi aklından bile geçirenler, 15 Temmuz’u rahmetle okur. Darbeye karşı güçlü bir şekilde bilendik. Bu kez darbeye teşebbüs edenleri kimse kurtaramaz.” açıklamasını yaptı.

Yazının devamı için tıklayın