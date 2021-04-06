İçişleri Bakanı Soylu: Darbe yapmayı zihninden geçirenlere tarihin en büyük cezasını vermezsek bu millet bize 'sizden bir şey olmaz' desin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 103 amiralin Montrö bildirisine ilişkin; "Değil darbe yapmaya kalmak, bunu zihninden geçirenlere bile tarihin en büyük cezasını vermezsek bu millet bize 'Sizden bir şey olmaz' desin" ifadesini kullandı.

Soylu, Memur-Sen Genel Merkezinde düzenlenen "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız Kampanyası Mehmet Akif İnan Mahallesi Lansmanı" programına katıldı.

Emekli amirallerin açıklamalarına tepki gösteren Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"O bildiriyi yayınlayanların aklından Doğu Akdeniz hiçbir zaman geçmemiştir, cesaret dahi edemezler, akıllarından geçer ise efendileri döner ve onlara 'Siz neyi düşünüyorsunuz' diye sorgular ve yargılarsa diye pısırık pısırık yaşamışlardır. İdlib'e gidip elini uzatıp, 'Siz bizim kardeşimizsiniz' deyip hiçbir hesabın, kitabın içerisinde olmadan birbirini sarmalamak, kardeşliğin bütün gereğini yerine getirmek bunların akıllarından bile geçmez, hiç geçmemiştir. Çünkü onların efendilerinin hiçbir zaman böyle bir tavrı olmamıştır."

"Gelecek nesillere kambur bırakmayacağız"

Safların daha sıklaştırılması ve güçlü olunmasının önemine işaret eden Soylu, şöyle devam etti:

"Değil darbe yapmaya kalmak, bunu zihninden geçirenlere bile tarihin en büyük cezasını vermezsek bu millet bize 'Sizden bir şey olmaz' desin. Bu tip düşüncelere, zihniyet ve darbeye karşı tüm milletimiz ve herkes sıfır toleranslı olmalıdır. Her türlü eleştiriyi ortaya koyalım, daha iyisini yapabilmek için çaba sarf edelim, koşuşturalım. Her darbe bu ülkeye büyük maliyetler getirmiştir ve esas itibarıyla da ardından büyük tavizler verilmek zorunda kalınmıştır. Bu tavizler hep sırtımızda kamburdur. Biz kamburlarla beraber büyüyoruz. Gelecek nesillerimiz hiç endişe etmesinler, onlara hiçbir kambur bırakmayacağız."