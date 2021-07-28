İçişleri Bakanı Soylu'dan selden etkilenen Arhavi'yle ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağanak yağış nedeniyle sel felaketiyle karşı karşıya kalan Artvin'in Arhavi ilçesindeki derenin üstünün açılacağı bilgisini verdi. Soylu, "Biz bunu Güneysu'da yaşadık. Burada ise pazar yerinin olduğu yerin üzerini açıyoruz. Aynı zamanda peyzajını yaparak, yürüyüş yolu ile tam Arhavi'ye yakışan bir imar ile bunu gerçekleştirecekler. İki derenin birleştiği bir yer var. Tekrar çalıştık, orayı başka bir yere deplase edecekler." açıklamasını yaptı .

Bakan Soylu, Rize'nin Güneysu ilçesinde sel ve heyelan yaşanan bölgede incelemelerde bulundu, bir süre alanda çalışmaları takip etti.

Türkiye'de arama kurtarmada ilk kez kullanılan bazı araçların, Tarım ve Orman Bakanlığından temin edilerek bu alanda kullanıldığına dikkati çeken Soylu, suyun sürüklediği ağaçların baraj gölünün içini doldurması nedeniyle çalışmaların güçlükle yapıldığını aktardı.

"Alanda büyük özveriyle çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum"

Arhavi'de, ülkenin bir çok ilinden gelen ekiplerin AFAD'ın koordinasyonunda, "devletin, vatandaşını bu zor günlerinde yalnız bırakmadığını ortaya koyan çalışma" gerçekleştirdiklerini vurgulayan Soylu, alanda büyük özveriyle çalışan tüm ekiplere teşekkür etti.

Soylu, ülkenin her tarafında yaşanan sellere, depremlere, afetlere yıllar içinde herkes gibi kendisinin de tanık olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Şimdi de Manavgat'ta bir yangın var ve devletimizin her tarafından bütün ekipler Manavgat'taki o yangına doğru gidiyorlar. Hep şu sözlerle büyüdük, siz de bu sözleri duymuşsunuzdur, 'nerede bu devlet?' Depremin, selin ilk anından son anına kadar milletin şikayeti bu olurdu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şükürler olsun ki vatandaşımızın bir tanesinin, 'nerede bu devlet' sitemi ile karşı karşıya kalınmadı."

Devletin yanı sıra Kızılaydan sivil toplum kuruluşlarına ve iş insanlarına kadar herkesin, gücü yettiğince afet bölgelerinde ellerinden geleni ortaya koyduğunu belirten Soylu, "Bu devletin bir evladı olarak, böyle bir güçlü devlete sahip olmaktan, milletine zor zamanda elini uzatan, milleti ile birlikte hemhal olan bir ülkenin evladı olmaktan büyük bir onur duyduğumu, burada bir kere daha huzurunuzda ifade etmek istiyorum." dedi.

Derenin üzeri açılacak

Arhavi'de yaşanan afetin nedenleri ve alınacak önlemlere ilişkin bilgi de paylaşan Soylu, ilçe merkezindeki derenin üzerinin 35 yıl önce kapatıldığına dikkati çekti.

Soylu, derelerin üzerinin yer kazanmak için kapatıldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kimisi sinek olmasın, kimisi üstünden istifade edelim anlayışı ile geçmişte kapanmış olabilir. Yukarıdan yağışlar o kadar yoğun geliyor ki o kapalı derelerin içinin doldurulmaması mümkün değil. Biz bunu Güneysu'da yaşadık. Burada ise pazar yerinin olduğu yerin üzerini açıyoruz. Aynı zamanda peyzajını yaparak, yürüyüş yolu ile tam Arhavi'ye yakışan bir imar ile bunu gerçekleştirecekler. İki derenin birleştiği bir yer var. Tekrar çalıştık, orayı başka bir yere deplase edecekler. Buraya başka bir müjde vermek istiyoruz. Buranın bir kanalizasyon hattı var. Çok yakın bir zamanda, hemen acil bir şekilde, yağmur suyu hattı kuşaklama yapıyoruz. İller Bankası bunu gerçekleştirecek. Burada tek amacımız var. Zaten ana dereyi DSİ, hemen iki tarafı duvar olacak şekilde başlatıyor. İnşallah ana dereden kaynaklı böyle bir şey olmayacak."

İlçede dere taşma olayını 5-6 kez yaşayanlar olduğunu vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"İnşallah bunu bir daha yaşamayacağız. Burada 500'ün üzerinde araç çalıştı. Büyük, küçük Türkiye'nin her tarafından gelen bir çok insan çalıştı. 500 jandarma çalıştı, gönüllülerimiz çalıştı. Herkes kendi evi gibi çalıştı. Bu, Arhavi halkının sıcak kanlılığından, misafirperverliğinden, ortaya koyduğu sabır ve sebattan kaynaklanıyor."

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, meselenin sonuna kadar burada kalma talimatı verdiğini anımsatarak, herkesin elindeki imkanlarla çalıştığını aktardı.

Sahadan hiçbir kurumun ayrılmadığının altını çizen Soylu, "Biz diyene kadar da inşallah ayrılmayacak. Burayı inşallah tertemiz, bir daha böyle bir sıkıntının olmayacağı bir şekilde size teslim edeceğiz, sizden sonraki nesiller de benzer dertle karşı karşıya kalmasın diye." ifadelerini kullandı.