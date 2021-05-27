İçişleri Bakanı Soylu'dan kadına şiddet açıklaması: 112, 156 arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadına yönelik şiddetle ilgili açıklamasında ''Bir kadın gidecek polise 'Ben sıkıntıdayım, yardım et' diyecek, polis ona "Git müracaat et" dedikten sonra görevden alınmayla karşı karşıyadır. 112, 156 arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım'' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aile içi şiddetle mücadeleye ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, bir kadının polise gidip "Ben sıkıntıdayım, yardım et" dedikten sonra polisin ona "Git müracaat et" demesi halinde görevden alınmayla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Talimatının bu yönde olduğunu belirten Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ona yardımcı olacak, aile içi şiddetle mücadeleye yönelik birime götürecek, teslim edecek yardımcı olacak. Aklı da orada kalacak. 112, 156 arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım, arkadaşlarım da sorar."

"Ekşi yemedim karnım ağrımıyor"

Soruları yanıtlayan Bakan Soylu, "Biz intikam alınacak adamlarız, ülkeyi terörün vesayeti altına almak istediler müsaade etmedik. Hiçbir şey gizli kalmaz kalmayacaktır. Ekşi yemedim karnım ağrımıyor." ifadelerini kullandı.

"Bana Türkiye genelinde bir tek organize suç örgütü kayırdığıma dair bir delil gösterin. Bu ülkeyi vesayet altına almak istediler, izin vermedik."

(Akşener açıklaması) Muhterem İnce'nin (İçişleri Bakan Yardımcısı) GAMER'de görevli olduğunu söyledi ve "Takviye ekip yolladık, hayatımda yaşadığım en zor gündü ama provokasyona açık bir adım atıldığı ortadaydı."