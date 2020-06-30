İçişleri Bakanı Soylu'dan 9 ülke ile ortak yapılan Bataklık Operasyonu açıklaması: Cumhuriyet tarihinin en büyüğü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dokuz ülke ile ortak yapılan Bataklık Operasyonu'na ilişkin, "70 milyon nakite el konuldu, 500 milyonluk trafik önlendi. Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonuydu. Uyuşturucu ve suç gelirleriyle ilgili en büyük operasyonu yapıldı" ifadelerini kullandı.

"Özellikle suç gelirleriyle mücadelede, gerek adalet bakanlığımız, savcılıklarımız, mahkemelerimiz, emniyet ve jandarma birimlerimiz büyük bir mücadele vermektedir" açıklamasında bulunan Soylu, şunları kaydetti:

"Dönem dönem tespitinde takibinde zorlandığımız çok açıktır. Bu operasyon 9 ülkeyle bağlantılı gerçekleştirildi. Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya, Şili, Ekvador ve Brezilya. Türkiye ile de 11 vilayette yapıldı. Yaklaşık 94 hedefi vardı, şu ana kadar 67 hedef gözaltına alındı. Örgütün iki tepe yöneticisi var. Bir tanesi gerek Brezilya, gerek Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası ve kırmızı bülteni söz konusu. Nakdi olarak 70 milyon liraya el konuldu. Toplam tüm süreçleriyle beraber 500 milyonun üzerine çıkabilecek bir nakdi ve suç gelirleri toplamı söz konusu olacak. Yaklaşık 2 ay önce bu operasyona bağlı olarak bir yakalama daha gerçekleştirilmişti. Ama kamuoyuna çok fazla deklare edilmeden suç dosyasına herhangi bir halel gelmemesi için de devam da ettirildi. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Operasyonla ilgili dosyanın gizli yürütüldüğünü aktaran Soylu, yaklaşık 2 ay önce operasyona bağlı olarak bir yakalama gerçekleştirildiğini anlattı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile de konuya ilişkin görüşmeler yaptığını dile getiren Soylu, operasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Soylu, suç gelirleriyle mücadelenin en önemli öncelikler arasında yer aldığını, Adalet Bakanlığının, MASAK'ın da bu konuda önemli çalışmalar yaptığını vurguladı. Operasyonu takip ettiğini bildiren Soylu, "Bu operasyon, Cumhuriyet tarihinin özelikle uyuşturucu ve suç gelirleriyle ilgili önemli bir operasyonudur. Bu kapsamda, bu büyüklükte bir operasyon bugüne kadar olmadı ama bugünden sonra çok daha güçlü olabileceğini ifade etmek istiyorum. Devletimizin bu konudaki kararlılığı açık ve nettir." diye konuştu.

Ne zaman başladı, hangi ülkeler var, nasıl gelişti; işte operasyonun detayları

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Bataklık Operasyonu’yla ilgili detaylar ortaya çıktı. İsimleri gizli tutulan, Türk ve dünya kamuoyunun yakından tanıdığı iki örgüt liderinin yöneticisi olduğu silahlı suç örgütünün, 1990’lı yıllardan bugüne tüm dünyada başta uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere yasadışı faaliyetlerde bulunduğu belirtildi. Suç örgütünün uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirlerle çok sayıda lüks ev ve otomobil ile kıymetli araziler aldığı öğrenildi.

Türkiye, Hollanda, Belçika, İtalya, İngiltere, İspanya, Brezilya, Ekvador ve Peru’nun aralarında olduğu çok sayıda ülkede faaliyetleri olduğu belirlenen suç örgütünün, 1993 yılında bir gemide ele geçirilen 11 tonun üzerinde esrar ve 2 ton 500 kilogram baz morfin, 2000’li yıllarda ele geçirilen 140 kilogram eroin, 2012 yılında el konulan ve toplamda 18 tonun üzerindeki kokain, 2016 yılında bir gemide ele geçirilen 20 ton esrar ve ecstasy hap yakalanması olaylarının faili olduğu ortaya çıkarıldı.

FETÖ bağlantısı

FETÖ terör örgütüne finans sağladığı da tespit edilen suç örgütünün, silahlı örgüt liderlerinden birinin uyuşturucu ticaretinden tutuklu olduğu Brezilya’da cezaevinden firar ettiği belirlendi. Daha sonra Hollanda’da uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından dolayı adli kontrol altındayken, elektronik kelepçesini kırarak Türkiye’ye kaçtığı öğrenildi. Operasyonda yakalanan şüphelilerin bir kısmı hakkında kırmızı bültenler ve Avrupa tutuklama kararları çıkarıldığı kaydedildi. Örgüt liderinin yurtdışında işlediği suçlar nedeniyle 26 yıl hapis cezası olduğu bildirildi. Yürütülen soruşturma 6 şüpheli ve 3 şirket incelemesiyle başladı. Aralarında iki örgüt liderinin de bulunduğu 94 şüpheli ve bu şüphelilerin bağlantılı olduğu 16 şirkete ulaşıldı.

Suç gelirleri kuryelerle Türkiye'ye getirildi

30 Haziran’da başlatılan 'Bataklık operasyonu'nda, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırşehir, Kilis ve Mersin’de eş zamanlı yakalama ve tespit işlemleri yapıldı. Silahlı suç organizasyonun, gelirlerini kuryeler kullanarak Türkiye’ye getirdiği belirlendi. Soruşturma sırasında bu yöntemle Türkiye’ye getirilmeye çalışılan toplam 953 bin 660 İngiliz Sterlini ve 311 bin 500 Danimarka Kronuna el konuldu. Operasyon sonucu çok sayıda lükks ev ve diğer taşınmazlar, 7 adet kiralık kasa, 20 adet lüks araç, uyuşturucu madde ticaretinden kaynaklı olduğu belirlenen 52 milyon 627 bin 760 TL ile 1 milyon 310 bin Amerikan doları, örgüt lider ve yöneticileninin tüm banka hesapları ve mal varlıklarına, örgütün bağlantılı olduğu 16 şirketin tüm banka hesapları ve mal varlıklarına el konulması planlanıyor.