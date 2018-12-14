İçişleri Bakanı Soylu: Dağlarda toplam 700 terörist kaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dağlarda toplam 700 terörist kaldı. Kışın 5 metre kar olsa da canlarını almazsak bu millet bize hakkını helal etmez" dedi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Tunceli'de güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonda bir mağara içinde 6 PKK'lının sıkıştırıldığını ifade etti. Bakan Soylu, "Operasyon devam ediyor. En kısa sürede teröristler etkisiz hale getirilecek." dedi

Soylu, "Dağlarda 700 terörist kaldı, 15 Aralık itibariyle kış operasyonlarını başlatıyoruz" ifadesini kullandı.