İçişleri Bakanı Soylu: Cam filmine ceza kesilmeyecek

Cam filminde belli standartlarda serbestlik olacağını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çalışma bitene kadar araçlara ceza kesilmeyeceğini belirtti.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüştüklerini ifade eden Soylu, öncelikle Karayolları'nda ilgili yönetmeliğin kaldırılacağını, eşzamanlı olarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile çalışma yapılacağını ve cam filmine bir standardizasyon getirileceğini açıkladı.

Soylu, "Yaklaşık 8-10 günlük zaman zarfı içinde böyle bir uygulama yapmıyoruz. Trafik cezası bu konuda kesilmiyor. Ne zamana kadar? Standart belli olana kadar. Cam filmi bugün tamamen yasak ama o yasak kalkıyor. Bir standart getirilecek" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cam filmi yasağının yanlış olduğunu belirterek, konuyla ilgili çalışma yapılması gerektiğini belirtmişti.

Araçlara cam filmi takılması önce serbest bırakılmış ancak daha sonra yapılan düzenleme ile yasaklanmıştı. Terörle mücadele gerekçesiyle alınan karar tepkilere neden olmuştu.