İçişleri Bakanı Soylu bütçe görüşmesine 300 kişiyle geldi

T24 Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığın 2019 bütçesi görüşmelerine az 300 kişiyle geldi, koridorlar doldu taştı.

Soylu, 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar 217 bin 971 kişinin gözaltına alındığını, 16 bin 684’ü hükümlü, 14 bin 758’i halen tutuklu, 81 bin 436 kişiye de adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Bakan, “FETÖ mensupları iç güvenlik kurumlarımızdan temizlendikçe kurumlarımız daha da güçlenmekte, terörle mücadelede çok daha etkili sonuçlar alınmaktadır” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2019 yılı bütçe mesaisi başladı.

Bütçe nedeniyle en az polisi bürokratı Meclis’e gelince koridorlar doldu taştı. Soylu, albüm biçiminde hazırlanan çalışmadan bütçesini sunumunu yaptı.

Soylu'nun yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

Kurduğumuz saha baskısıyla geçen yıl 965 olan silahlı saldırı eylem sayısı bu yıl 677’ye, mayın ve EYP eylemleri ise 250’den 148’e düşmüştür.

Yurt içindeki terörist sayısı da 2016’daki 2 bin 475-2 bin 780 bandından yüzde 69 azalışla bu yıl 755-876 bandına oturmuştur. Örgüte katılım son 30 yılın en düşük seviyesine ulaşmış, 2015’deki 3 bin 881 seviyesinden bu yıl için 95 rakamına düşmüştür.

Önemli bir mücadele aracımız da örgüt mensuplarına yönelik ikna çalışmalarımızdır. 2017 yılında 380, 2018 yılında da şu ana kadar 343 örgüt mensubu teslim olmuştur. Bunların geçen yıl 136’sı, bu yıl da 146’sı aileler ile görüşülerek yapılan ikna çalışmaları neticesinde gerçekleşmiştir.

PKK’ya yönelik olarak bu yıl toplam 87 bin 838 operasyon yaptık. Bu operasyonlarda toplam bin 289 teröristi etkisiz hale getirdik. Son 2 yılda kırsalda yapılan operasyonlarımızı yüzde 173 oranında arttırdık.

Bu yıl 100 üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bunun 13'ü kırmızı 5'i mavi 6'sı yeşil 8'i turuncu 41'i gri 27'si listede yer almayan üst düzey teröristlerdir. Bu kategorideki tüm zamanlardaki toplam sayı ise 377´dir. Tüm terör örgütleri bazında 2018 yılında 308 önemli terör eylemi, henüz hazırlık aşamasındayken engellenmiştir.

Soylu'nun sunumunun tamamı için tıklayın