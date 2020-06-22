İçişleri Bakanı Soylu: Bursa'da bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Bursa'da yaşanan sel felaketinin ardından bir kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söylerken, evi sel nedeniyle hasar görenlere 5 bin TL yardım yapılacağını açıkladı.

Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa'nın Orhangazi ve İznik ilçelerinde selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

"Toplamda 5 vatandaşımızı bu selde kaybettik"

İncelemelerinin ardan açıklama yapan Soylu, "6 vatandaşımız sel sularına kapılmış ve kaybolmuştu. İlk önce 2 vatandaşımız alındı, ardından bu sayı 5'e çıktı. Toplamda 5 vatandaşımızı bu selde kaybettik. Allah rahmet eylesin. Milletimize baş sağlığı diliyoruz" dedi.

Soylu, arama kurtarma ekiplerinin Derya Bilen'i bulmak için çalışmalara devam ettiğini söyledi.

"Evi hasar gören vatandaşlarımıza 5 bin TL yardım yapacağız"

Hasara uğrayan yerleri ziyaret ederek hasar tespitleri yaptıklarını belirten Soylu, "Evi hasar gören vatandaşlarımıza 5 bin TL yardım yapacağız" diye konuştu.

Pakdemirli ise çalışmaların gün boyu devam ettiğini söyleyerek "5 ilçe ve 43 köy yağıştan etkilendi. Dere yataklarından uzak durulması gerek" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - Bursa'da sel felaketi: Ölü sayısı 5'e yükseldi, kayıp 1 kişi aranıyor