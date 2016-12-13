İçişleri Bakanı Soylu: Bu milletin canını yakanları yakacağız; PKK sempatizanlarını ihbar edin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkâri’de yaptığı açıklamada “Bu milletin canını yakanları yakacağız” dedi. Soylu, "PKK sempatizanları, baskı yapanları polise ve jandarmaya ihbar edin" diye konuştu.

Soylu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Teröre destek veren, yapan her kim varsa onun karşısındayız. Onunla mücadele etmek durumundayız. Vatan toprağını bu eşkıyalardan temizlemekte kararlıyız. Bu milletin canını yakanları yakacağız.

Teröre destek veren, yapan her kim varsa onun karşısındayız. Onunla mücadele etmek durumundayız. Vatan toprağını bu eşkıyalardan temizlemekte kararlıyız. Bu milletin canını yakanları yakacağız.

Ülkenin ekonomisi, turizmi de bu terörün mağdurudur. PKK'nın son durumunu iyi analiz etmek gerekir. Bu örgüt esasen bir tükeniş içindedir. En büyük gelir kaynağı uyuşturucu ticaretinde darbe yemiş, örgüte katılım en düşük düzeye gerilemiştir. Bir tükeniş girdabı içine girmiştir. Ne Ortadoğu'daki karışıklık ne de girdikleri ilişkiler bu tükeniş girdabını geriye çevirmeyecektir.

Devletin atacağı her adım halkın desteğine muhtaçtır. Bu bir topyekun mücadeledir. PKK sempatizanları, baskı yapanları polise ve jandarmaya ihbar edin. Bu irinden ülkeyi kurtaracağız. Örgütün tepesinde sefahat içinde yaşayan bu ölüm makinelerine bu yaptıklarının hesabını soracağız.

Bugün korucu yaş ortalamamız 42. Bu yaş ortalamasını 32'ye düşürmektir. Bu noktada yaklaşık 20 bin yeni korucumuzu da bu mücadele içinde olacağını ifade etmek isterim.

Terörden etkilenen illerle ilgili yepyeni bir kalkınma hamlesi yaşayacağız. En önemli talepleri iş. Burada fabrikaları yenileyeceğiz, devletimiz fabrikaları yapıyor, ekipmanları temin ediyoruz, çalışanların SGK ödemelerinin tamamını gerçekleştiriyoruz, istihdam alanı açıyoruz. Bizim görevimiz insanımızı işle, aşla, huzurla buluşturmaktır. Yeni bir kalkınma hamlesinin eşiğindeyiz.