İçişleri Bakanı Soylu: Böyle büyük bir göç akımı beklemiyorduk

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun video konferans aracılığıyla gerçekleştirdiği basın toplantısından anekdotlar aktardı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından düzenlenen “Uluslararası Göç Filmleri Festivali” ile ilgili yapılan açıklamada Bakan Soylu’nun, “Böyle büyük bir göç akımı beklemiyorduk... “Bu sadece bizim için değil herkes için böyleydi” sözüne dikkati çeken Özkök, “Acaba bu kadar büyük bir göç sorunu ile karşı karşıya kalacağımız tahmin edilebilseydi Suriye politikamız farklı olabilir miydi?” sorusunu gündeme getirdi. Kendi tahminini de açıklayan Özkök, “Kesinlikle farklı olurdu” dedi.

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