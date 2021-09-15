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Bakan Soylu, sınır bölgesine 100 bin briket ev yapılacağını duyurdu

"Biz batının göçmen deposu değiliz"

15 Eylül 2021 11:00

Göç Kurulu Toplantısı'nda Türkiye'nin göçmen politikasıyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz batının göçmen deposu değiliz. Batı göçün kaynağında nasıl yönetilmesi gerektiğini o bölgeye giderek öğrenebilir" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Afganistan ülkeyi ele geçirmeden önce biz sınırlarımızda kontrolleri aldık"

"Afganistan ülkeyi ele geçirmeden önce biz sınırlarımızda kontrolleri aldık. 104 bin 947 düzensiz göçmen ülkerine geri gönderilmeyi beklemekte ve takip edilmektedirler.

Sınırlarımıza her gün bin 500 kaçak Afgan göçmeni zorlarken şu andaki sayı 200-250. Biz batının göçmen deposu değiliz. Batı göçün kaynağında nasıl yönetilmesi gerektiğini o bölgeye giderek öğrenebilir."

"Van sınırına 241 kilometre daha duvar öreceğiz"

"2017'de Iğdır'da duvarları oluşturmaya başladık. Sonrasında Ağrı'da toplam 159 kilometre duvar yapıldı. İran'la bu konuda yağmış olduğumuz müzakereler de başarılı bir sonuca ulaşan bir süreçtir. Hakkari sınırında da bu yıl itibarıyla 20 km. tamamlıyoruz.

Buradan bir haber vermek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Van sınırının İran'da kalan 241 km'lik kısmına 1 milyar liranın üzerinde bütçe ile başlatıyoruz. Şu ana kadar 220 km yaptık, 241 km. daha üzerine ilave edeceğiz."

"Cumhurbaşkanımızın talimatı oradaki briket evlerin 100 bine çıkarılması"

"Cumhurbaşkanımızın talimatı oradaki briket evlerin 100 bine çıkarılması. Niçin briket ev yapıyoruz? iki sebebi var. Onlar bizim komşularımız. İkincisi ise onlara orada güvenli bir ortam hazırlıyoruz. Öte yandan Afganistan ve Pakistan'dan yeni bir hareketlilik yaşanmadığını belirtiyoruz."

"2016 yılından itibaren sınırlarımızda engellediğimiz göçmen sayısı 2 milyon 327 bindir"

"Türkiye Suriye iç savaşının başladığı andan itibaren göç politikasını belirlemiştir. Bir takım düzenlemeler gerçekleşmiştir. Dünya düzensiz göç hareketlerini izlerken göç politikası belli olan bir anlayışı başından beri ortaya koyma kararlılığını göstermiştir.

Göç Genel Müdürlüğü Başkanlığında, Uyum Müdürlüğü'nü kurduk. Özellikle eğitim, dil konusunda uyumu sağlayacak süreç bu dönemde gerçekleşti. YİMER iletişim merkezi de yabancıların soru ve sorunlarına cevap vermiştir. İlk dönem açık kapı olarak adlandırılabilir. İkinci dönemde uyum politikaları gerçekleştirildi. Suriye'nin 837 kilometresi sınır duvarları ve sistemlerle donatılmıştır.

Gönüllü olarak geri dönen Suriyeli ise 462 bin 26 kişidir.

2016 yılından itibaren sınırlarımızda engellediğimiz göçmen sayısı 2 milyon 327 bindir."

"Bu bölgeyi hedef olarak kullanmaya çalışanlara ders verdik"

Bakan Soylu günün devamında ise Polis Akademisi'nde düzenlenen, 6'ncı Uluslararası Birleşmiş Milletler Toplumsal Olaylara Müdahale Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Soylu, uyuşturucu ile mücadelede, 28 Avrupa Birliği ülkesinin toplamından daha fazla uyuşturucu madde ele geçirdiklerini belirterek, "Bu yıl kolluk birimlerimizin yakaladığı uyuşturucu madde miktarlarından sadece eroinde 13 tonu aşmış durumdayız. Yıl sonu itibarıyla gümrükle birlikte yıl sonu itibariyle 20 tonu ulaşacağımızı ve yine bu bölgeyi hedef olarak kullanmaya çalışanlara, transit olarak kullanmaya çalışanlara büyük bir ders verdiğimizi, ders vereceğimizi bir kez daha ifade etmek isterim" dedi.

"Uyuşturucuya bağlı ölümlerde bu yıl geçen yılla kıyaslandığında toplam yüzde 26 azalma var"

Soylu, 2017'de uyuşturucuya bağlı ölümlerden direkt ölenlerin sayısının 941 olduğunu hatırlatarak, "Geçen yıl bu rakam 340 seviyesine geldi. Şimdi bu yıl geçen yılla kıyaslandığında ölüm sayısı 72, toplam yüzde 26 azalma var. Hem uyuşturucunun arzı ile ilgili mücadelemiz sonuç vermektedir hem de aynı zamanda uyuşturucu kullanımının etkileri ile mücadeledeki ortaya koyduğumuz yöntemler sonuç vermektedir" diye konuştu.
 
PKK terörüyle mücadeleye de değinen Soylu şu ifadeleri kaydetti:

"Ne yazık ki bizim kırmızı bültenle aradığımız elemanlarına bizzat oturum hakları verildiğine şahit oluyoruz" 

Uyuşturucu ticaretinin özellikle Avrupa ayağının tamamını PKK terör örgütünün yürütüyor. Sadece 2016'dan bu yana bu örgütün şehit ettiği sivil vatandaş sayısı 408'dir. Masum insanları şehit ettiler. Şimdi buna başka bir kılıf giydirip bunun uluslararası başka bir isimle pazarlamaya kalkanlar sivil insanların katledilmesini, 12 yaşındaki çocuklardan terörist savaşçı çıkarılmasını nasıl izah ederler? Nasıl bunlarla aynı masaya otururlar? Meşruiyet, demokrasi, kural, yasa, insan hakları bütün bunların hepsi esas itibariyle sorgulanır bir şekilde gerçekleşir. Hala güney sınırımızın altında özellikle Suriye'nin kuzeyinde bir terör ve istikrarsızlık kaynağı olmasına rağmen bu örgütle ilgili mücadelemizde de uluslararası destekte zorlandığımızı ifade etmek istiyorum. Hatta ne yazık ki bizim kırmızı bültenle aradığımız elemanlarına bizzat oturum hakları verildiğine şahit oluyoruz" 
 
 
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