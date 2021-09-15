Bakan Soylu, sınır bölgesine 100 bin briket ev yapılacağını duyurdu

Göç Kurulu Toplantısı'nda Türkiye'nin göçmen politikasıyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz batının göçmen deposu değiliz. Batı göçün kaynağında nasıl yönetilmesi gerektiğini o bölgeye giderek öğrenebilir" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Afganistan ülkeyi ele geçirmeden önce biz sınırlarımızda kontrolleri aldık"

"Afganistan ülkeyi ele geçirmeden önce biz sınırlarımızda kontrolleri aldık. 104 bin 947 düzensiz göçmen ülkerine geri gönderilmeyi beklemekte ve takip edilmektedirler.

Sınırlarımıza her gün bin 500 kaçak Afgan göçmeni zorlarken şu andaki sayı 200-250. Biz batının göçmen deposu değiliz. Batı göçün kaynağında nasıl yönetilmesi gerektiğini o bölgeye giderek öğrenebilir."

"Van sınırına 241 kilometre daha duvar öreceğiz"

"2017'de Iğdır'da duvarları oluşturmaya başladık. Sonrasında Ağrı'da toplam 159 kilometre duvar yapıldı. İran'la bu konuda yağmış olduğumuz müzakereler de başarılı bir sonuca ulaşan bir süreçtir. Hakkari sınırında da bu yıl itibarıyla 20 km. tamamlıyoruz.

Buradan bir haber vermek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Van sınırının İran'da kalan 241 km'lik kısmına 1 milyar liranın üzerinde bütçe ile başlatıyoruz. Şu ana kadar 220 km yaptık, 241 km. daha üzerine ilave edeceğiz."

"Cumhurbaşkanımızın talimatı oradaki briket evlerin 100 bine çıkarılması"

"Cumhurbaşkanımızın talimatı oradaki briket evlerin 100 bine çıkarılması. Niçin briket ev yapıyoruz? iki sebebi var. Onlar bizim komşularımız. İkincisi ise onlara orada güvenli bir ortam hazırlıyoruz. Öte yandan Afganistan ve Pakistan'dan yeni bir hareketlilik yaşanmadığını belirtiyoruz."

"2016 yılından itibaren sınırlarımızda engellediğimiz göçmen sayısı 2 milyon 327 bindir"

"Türkiye Suriye iç savaşının başladığı andan itibaren göç politikasını belirlemiştir. Bir takım düzenlemeler gerçekleşmiştir. Dünya düzensiz göç hareketlerini izlerken göç politikası belli olan bir anlayışı başından beri ortaya koyma kararlılığını göstermiştir.

Göç Genel Müdürlüğü Başkanlığında, Uyum Müdürlüğü'nü kurduk. Özellikle eğitim, dil konusunda uyumu sağlayacak süreç bu dönemde gerçekleşti. YİMER iletişim merkezi de yabancıların soru ve sorunlarına cevap vermiştir. İlk dönem açık kapı olarak adlandırılabilir. İkinci dönemde uyum politikaları gerçekleştirildi. Suriye'nin 837 kilometresi sınır duvarları ve sistemlerle donatılmıştır.

Gönüllü olarak geri dönen Suriyeli ise 462 bin 26 kişidir.

2016 yılından itibaren sınırlarımızda engellediğimiz göçmen sayısı 2 milyon 327 bindir."

"Bu bölgeyi hedef olarak kullanmaya çalışanlara ders verdik"