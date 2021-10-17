İçişleri Bakanı Soylu: Amacımız, vatandaşımızın daha huzur ve güven içerisinde yaşamasını temin etmektir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tunceli'de , “Amacımız vatandaşımızın daha huzur ve güven içerisinde yaşamasını temin etmek ve çocuklarımızın okula, insanlarımızın işine giderken emin bir şekilde gidebilmesini temin etmektir” dedi.

Bir tatil gününde sabahın erken saatinde önce Bingöl’e indiklerini ve daha sonra da Ovacık'ta bir yaşam kulesinde kahraman jandarma ekipleriyle birlikte olduklarını aktaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ardından da Tunceli’de Bakan Yardımcımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Genel Müdür Yardımcılarımız, Jandarmamızın diğer terör, istihbarat ve asayiş birimleri il idaresi genel müdürümüz arkadaşlarımızla Valimiz, İl Emniyet Müdürümüz ve İl Jandarma Komutanımızla bir güvenlik toplantısı yaptık. Amacımız vatandaşımızın daha huzur ve güven içerisinde yaşamasını temin etmek, çocuklarımızın okula, insanlarımızın da işine giderken emin bir şekilde gidebilmesini temin etmektir. Bunun için elimizden gelen gayreti göstermektir. Meselenin terör, asayiş ve uyuşturucu, özellikle çocuklarımıza musallat olan siber suçlarla, siber zorbalıkla ilgili boyutuyla adım adım ne noktada olduğumuzu tespit etmektir. İlgilenmek ve üzerimizdeki sorumlulukları gerçekleştirmektir. Bütün bunları hep birlikte sağladığımız hep birlikte gerçekleştirmeye çalıştığımız bir programı bugün adım adım yürütüyoruz" diye konuştu.