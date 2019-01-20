İçişleri Bakanı Soylu: 37 bin 710 adres değişikliği gerçeğe uygun olmayan şekilde yapılmıştır

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen 'şüpheli' adres değişiklikleri haberlerine dair açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "26 Doğu ve Güneydoğu ilimizde 37 bin 710 adres değişikliği haksız, gerçeğe uygun olmayan şekilde yapılmıştır" dedi.

İçişişleri Bakanı Soylu, "Bugün hala parmak boyasının geri gelmesini önerenler, buna gerekçe olarak da milletimizin demokrasi kültürüne hakarete varacak sözde tahliller ortaya koyan modası geçmiş kalemler var. Bu kafaların Türkiyeyi geriye döndürme takıntısını anlayabilmek mümkün değildir. Bu bir gericiliktir" ifadelerini kullandı.

Soylu, "Önceki seçimlere ilişkin yaptığımız analizler gösteriyor ki yerel seçimler diğer seçimlere göre güvenlik ihlallerinin daha fazla olduğu seçimlerdir. Burada özellikle muhtarlık seçimlerinin de kendine ait bir rekabeti söz konusudur. Şu ana kadar seçimlerle ilgili yaklaşık 40 hadisenin 23'ü, muhtar adayları arasında cereyan etmiştir. Dolayısıyla bu noktada tedbirlerimize ve yönlendirmelerimize ağırlık veriyoruz" dedi.

Sosyal medyadaki paylaşımlara dikkat çeken İçişleri Bakanı Soylu, "Sosyal medyadan provakasyon oluşturmaya, toplumu manipüle ederek kitlesel hareketlilik hedefleyenlere karşı, seçime özel oluşturacağımız 'Bilişim Suçları ile Mücadele Ekiplerimiz' seçim sürecince görev yapacaklardır" diye konuştu.

Bakan Soylu şunları söyledi:

"31 Mart yerel seçimleri, PKK'nın yapabildiği her noktada, eylem ve etkinlik göstermeye çalışabileceğini değerlendirdiğimiz bir seçimdir. Özellikle görevlendirme yaptığımız belediyelerle ciddi kan kaybetti. Burada hem prestij ve de lojistik kaynak anlamında büyük kayıpları oldu. Şimdi onları telafi etmek isteyeceklerdir. Dolayısıyla her türlü terör eylemine karşı hiçbir detay atlanmadan tedbir alıyoruz."