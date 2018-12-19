İçişleri Bakanı Soylu: 347 terör eylemi gerçekleştirilemeden engellendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 347 terör eyleminin gerçekleştirilemeden engellendiğini duyurdu.

Bakan Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen "Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme ve Analiz Çalıştayı"nın açılış programına katıldı.

Programda konuşan Soylu, dünyanın "küresel terör" kavramıyla 11 Eylül saldırılarıyla tanıştığını belirterek, Amerika'nın bu saldırıyı küresel bir terör saldırısı olarak tanımladığını, mücadeleyi de küresel olarak yapmak gerektiğini öne sürerek Irak’la, Afganistan’ı işgal ettiğini vurguladı.

"347 terör eylemini oluşmadan engelledik"

Soylu, "Örgüte katılım tarihinin en düşük seviyesinde. PKK terörist sayısı tarihinin en düşük seviyesinde. DHKP-C ve MKP kırsaldan tamamen silindi. FETÖ'nün bütün haberleşme ağları, ByLock’tan ankesörlü telefon sistemlerine kadar hepsi çökertildi. Geçen yıl toplam 697 terör eylemini oluşmadan engellemiştik, bu yıl 347. Kimsenin görmezden gelemeyeceği büyük bir mücadele ve elde edilen ciddi bir başarı var. Yöneticisinden sahada operasyon yapan elemanlarımıza, istihbarat birimlerimize kadar bütün arkadaşlarımın bu başarıda büyük payı, alınteri, canı, kanı vardır" dedi.

Programa Bakan Soylu'nun yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve 81 ilden gelen TEM şube müdürleri katıldı. Öte yandan, 15 Temmuz gazisi eski TEM Daire Başkanı Turgut Aslan da programa katıldı.