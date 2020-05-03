İçişleri Bakanı Soylu: 3 günlük tedbir sonrası rehavete kapılmayalım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan "3 günlük tedbir sonrası rehavete kapılmayalım. Pazartesi, salı sosyal mesafe, alışveriş yoğunluğu, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim" paylaşımını yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 ilde uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası vatandaşlardan rehavete kapılmamaları konusunda uyarıda bulundu. Soylu, "Pazartesi, salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim" ifadesini kullandı.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her sokağa çıkma kısıtlamasının ardından gelen günlerin önemli olduğuna dikkati çeken Soylu, "3 günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım. Pazartesi, salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim" dedi.