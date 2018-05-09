İçişleri Bakanı Soylu, 24 Haziran'da görev yapacak güvenlik görevlisi sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde, 264 bin 526 emniyet personeli, 195 bin 695 jandarma, 50 bin 793 güvenlik korucusu ve 19 bin 993 güvenlik görevlisi ile birlikte toplam 531 bin 7 personelin görev yapacağını söyledi.

"Seçim günü 531 bin 7 personel görev yapacak"

İçişleri Bakanlığı'nca, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçimi için bölge toplantısı Aydın'da yapıldı. Toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Jandarma Komutanı Albay Selahattin Acara, Denizli, İzmir, Uşak, Isparta, Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Kütahya, Manisa ve Muğla illerinin valileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları katıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan toplantıda konuşan Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Kampanya ve propaganda döneminin güvenliği, seçim günü oy verme güvenliği ve seçim günü akşamı oyların sayılması ve teslimatıdır. Miting alanlarında özel tedbirlerimiz olacaktır. İnsan için en kıymetli mesailerden birisi, kendisini yönetecek kişiyi seçmesidir. Hayatın içindeki olağan akışı budan sonra gelir. Seçim çok kıymetli bir dönemdir. Bizim yapmamız gereken, milletin bu kıymetli döneminde güvenliği tahsis edebilmektir. Güvenliğin esası özgürlüktür, güvenlik özgürlük için vardır. Seçim günü İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin bütün izinleri her zaman olduğu gibi kaldırılacak. 264 bin 526 emniyet personelimiz, 195 bin 695 jandarmamız, 50 bin 793 güvenlik korucumuz ve 19 bin 993 güvenlik görevlisi ile birlikte toplamda 531 bin 7 personelimiz seçim günü görev başlarında olacaklar. Kampanya döneminde gerek insansız ve insanlı hava araçlarımız, güvenlik acil durum merkezlerimiz, güvenlik istihbarat teşkilatımız ve güvenlik kamera sistemleriyle anlık izleme yaparak seçim güvenliği için gayret göstereceklerdir. Personellere de eğitim verilecektir."



Konuşmanın ardından toplantı, basına kapalı olarak devam etti.(DHA)