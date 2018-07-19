İçişleri Bakanı Soylu: 15 Temmuz'un tahribatını kapatıp, artıya geçtik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Emniyet Teşkilatı’mızda FETÖ’yle mücadele sürecinin, 15 Temmuz’un personel noktasındaki bütün tahribatı kapatılmış ve artıya geçilmiştir” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’daki Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi 21’inci Dönem Mezuniyet Töreni’ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Soylu, polislik görevine başlayanlara şöyle seslendi:

“Bugün başka şehirlerdeki polis okullarında sizlerle birlikte tam 9 bin 180 kardeşimiz bu teşkilata dahil oluyorlar. Bilesiniz ki sizlere çok ihtiyacımız var. Dünyada kötülük artıyor. Kötü insanlar maalesef boş durmuyorlar. Her gün yeni bir suç, yeni bir acı icat ediyorlar. Terör artık küresel bir şirket gibi küresel bir akılla yönetiliyor. İnsanlara şifa vermesi gereken laboratuvarlarda ilaçlar yapması gereken bilim adamları, uyuşturucuların en zehirli olanlarını, pek çok bağımlılık yapanlarını imal ediyorlar.”

"Bir de vicdan suçları ortaya çıkardılar"

“Sadece uyuşturucunun kendisini değil, uzmanlığını da ihraç ediyorlar. Morfini, eroine dönüştüren teknikler geliştiriyorlar” diyen Soylu, şöyle devam etti: “Bunlar yetmezmiş gibi şimdi bir de vicdan suçları ortaya çıkarttılar. İnsanların kredi kartlarını çalıyorlar. Şahsi bilgilerini çalıyorlar. Ya bankadaki parasına ya da insanların şahsiyetine, onuruna saldırıyorlar. Bütün bunlar ve daha sayamadığım birçok kötülük için sizlere ihtiyacımız var.”

Emniyet teşkilatında 15 temmuz darbe girişimi sonrası yaşananlara ilişkin de konuşan Soylu, şöyle şunları söyledi: “Özellikle 15 Temmuz ve arkasındaki hain yapılanmanın güvenlik birimlerimizde yarattığı tahribatı kapatıp artıya geçmeye çalışıyoruz. Emniyet Teşkilatı’mızdaki personel sayımıza 15 Temmuz sonrasındaki süreçte, ülke genelinde 68 bin 779 yeni polis ekledik. Yalnız İstanbul’da 17 bin 465 polis arkadaşımızı göreve başlattık. Bu yıl için 18 bin 426 evladımız Emniyet Teşkilatı’mıza katılmış olacak. Yıl sonuna kadar 25 bin 500 kişilik daha alım planlıyoruz. Emniyet Teşkilatı’mızda FETÖ’yle mücadele sürecinin, 15 Temmuz’un personel noktasındaki bütün tahribatı kapatılmış ve artıya geçilmiştir.”

"12 bin 309 uyuşturucu tacirini içeri tıktık"

Uyuşturucu operasyonlarına ilişkin de konuşan Soylu, şunları aktardı: “2018 yılının Haziran sonu itibariyle de 12 bin 309 zehir tacirini içeri tıktık. Halen uyuşturucudan kesin hüküm giymiş olarak yaklaşık 32 bin kişi hapistedir. 8 bin kişinin de yargı süreci son aşamasındadır. Bütün bunları 4 bin 674 narkotik personeli ve diğer arkadaşlarımızla birlikte yaptık. Şimdi bunlara narkotik konusunda özel eğitim almış bin personeli de ekliyoruz ve bu arkadaşların 800 tanesini de İstanbul’da görevlendiriyoruz. Geçen yılın ilk 6 ayına göre bu yılın ilk 6 ayında mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta yüzde 29.2 toplamda ise yüzde 17.2 azalma oldu. Attığımız adımların karşılığını da huzur ve asayiş olarak görüyoruz.”