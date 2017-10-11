İçişleri Bakanı: Son bir yıldaki terör operasyonlarında 30 bin 167 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 1 yıl içerisinde 68 bin 464 terör operasyonu gerçekleştirdiklerini belirterek, "Son bir yılda terör örgütlerine yönelik 68 bin 464 operasyon gerçekleşirdik.Bu operasyonlar neticesinde 30 bin 167 kişi tutuklandı" dedi.

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Bakan Soylu başkanlığında, 81 il valisinin katılımıyla Gölbaşı Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde "Valiler Buluşması" düzenlendi.

Burada valilere seslenen Soylu, "Uzun yıllar sürdürmekte olduğumuz terörle mücadele haziran 2015’ten itibaren ve 15 Temmuz darbe girişimiyle birlikte boyut atlamış ve Türkiye'nin en aktif gündem maddesi olmuştur." dedi ve şunları söyledi:

"Türkiye geçmiş dönemden farklı olarak, özellikle 15 Temmuz sonrası yeni bir vizyon ve strateji ortaya koymuştur. Resmi doğru okumamız gerekir.

PKK, KCK, PYD, FETÖ ve DEAŞ'dan oluşan cephe ile sıkı bir mücadeele halindeyiz. Hepsi silahlıdır ve altını çizerek ifade etmek istiyorum ki aynı kurmay akıldan beslenmektedir.

Böyle yoğun bir saldırıya karşı mücadele stratejimizi geliştirdik. Tehlike oluştuktan sonra kendi sahamızda değil, oluştuğu anda karşı sahada yok etme anlayışına döndük. Bu, devletin tepesindeki en önemli kararlılıktı. Ve bu kararlılık yukarıdan aşağıya her birimize sirayet etmiştir. Kesintisiz operasyon stratejisine geçtik, olay gerçekleşmeden istihbarat raporları doğrultusunda buralara kesintisiz operasoynlar düzenlemeye başladık. Bu tüm terör örgütleri için geçerlidir."

Terör operasyonları

"Son bir yılda terör örgütlerine yönelik 68 bin 464 operasyon gerçekleşirdik. Bunların 40 bin 215’i PKK, 25 bin 818’i FETÖ’ye yönelik operasyonlardır. Kalanı DEAŞ ve aşırı sol terör örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar neticesinde 30 bin 167 kişi tutuklanmış, 2 bin 242 terörist etkisiz hale getirilmiş, bin 488 sığınak ve barınak imha edilmiş, 515 terör eylemi de gerçekleşmeden engellenmiştir."





Sınıra yapılan duvar

"Şu ana kadar Suriye sınırında 'acil sınır fiziki güvenlik sistemi' kapsamında 90 kilometresi valiliklerimiz, 495 kilometresi TOKİ ve 170 kilometresi Milli Savunma Bakanlığı tarafından olmak üzere toplam 755 kilometre modüler beton duvar yapılmıştır. Valiliklerimiz tarafından bu duvarları takip eden 28 kilometre yol, 44 kilometre de kafes tel tamamlanmıştır. Hatay sınırımızda 38 kilometre yüksek

güvenlikli çit tamamlanmıştır. Yine gerek Doğu ve Güneydoğu’da gerekse ülkemizin batı sınırında toplam 370 kilometre sınır aydınlatması gerçekleştirilmiştir."