İçişleri Bakanı: Salgın sebebiyle sokağa çıkma yasağı söz konusu değil, gündemimizde yok 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Salgın sebebiyle sokağa çıkma yasağı söz konusu değil, gündemimizde yok" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirilen Covid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında Ankara Mamak'ta bir semt pazarındaki denetleme sırasında açıklamalarda bulundu.

Soylu, "Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme var. Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım" dedi. Kontrol yapılacağı haberinin önceden bildirilmesine yönelik eleştirileri yanıtlayan Soylu, "Terör operasyonu yapmıyoruz. Hep beraber bilinçli olmayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Vatandaşa tuzak kurup ceza verme anlayışı içinde değiliz" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, cumartesi ve pazar günleri düğün ve nişan organizasyonlarına yönelik denetimler yapılacağını da söyledi. Soylu, "Sokağa çıkma yasağı ilan edileceğine yönelik iddialar gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Soylu'nun açıklamasından satır başları şu şekilde:

"Terör operasyonu yapmıyoruz. Hep beraber bilinçli olmayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Vatandaşa tuzak kurup ceza verme anlayışı içinde değiliz

Kurallarımız da aslında çok karmaşık değil. Maske, mesafe, temizlik. Pazar yerlerinde, alışveriş merkezlerinde, düğünlerde, nişanlarda, toplu yaşam yerlerinde bunlara dikkat etmeliyiz.

Bu sadece devlet sorumluluğu değildir. Bu her bir bireyin, her birimizin sorumluluğudur.

Bu konuda kolluk kuvvetlerimiz, polisimiz, jandarmamız çalışıyoruz.

Bir pazarcı 'seçmeyin' dediğiz aman ona çıkışmamak lazım. Bir polisimiz 'maskenizi takın' dediği zaman onu terslememek lazım.

Bu kendisi için değil, sağlık için hepimiz için bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar.

Burada bugün yaklaşık 250 bin kişi denetime çıkmış durumda.

Avrupa'da dünyada bunun ikinci dalgasının geldiği değerlendirmesi var. Aynı durumla bizle karşılaşmayalım. Bundan 3 ay öncesiyle karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım. Burada da görev hepimiz düşmektedir.

Yazdan sonra da hem ekonominin, hem ülkemizin selameti açısından bize bu salgın mazeret üretmemeli.

Sağlık Bakanımızla oturduk, saatlerce değerlendirme yaptık. Yazdan sonra da hem ekonominin, hem ülkemizin selameti açısından bize bu salgın korona mazeret üretmemeli. Onun için hepimiz dikkat etmeliyiz. Evlerden çıkamadığımız günleri, yaşlılarımızın mahzunluklarını hep beraber yaşadık. Esnafımızın dükkanlarını kapatma zorunluluğunu hep beraber yaşadık. Yine aynı günlere dönmek büyük bir sorun teşkil eder.

Milletimize tekrar duyuruyorum. Taziye geleneğini çok uzun zamandır ayakta tutan, doğu ve güneydoğudaki vatandaşlarımıza tekrar sesleniyorum. Toplu taziyeleri bırakalım. Düğünlerde, nişanlarda dikkat edelim. Toplu taşımalarda dikkat edelim.

Belediyelerimize de büyük bir sorumluluk düşüyor. İdare tek bir parçadan oluşan bir yapı değildir."