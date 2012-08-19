İçişleri Bakanı Şahin'e Hakkari'de saldırı

Gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'de bulunan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin iftar sonrası Cumhuriyet Caddesi üzerinde esnafla sohbet ederek vatandaşlarla birlikte kahvede çay içti. Bu sırada bir grup gösterici Bakan Şahin'i yuhlayıp, taş attı. Polis olaylara müdahale etti. Savaş alanına dönen caddede güvenlik görevlileri göstericileri dağıtmak içih biber gazı ve tayzikli su kllanıp havaya ateş açtı.

Karayolu ile Hakkari’ye giden İçişleri Bakanı Şahin, Hakkari kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan ve 5 gün önce PKK’lıların taciz ateşine uğrayan Depin polis Kontrol noktasında geniş güvenlik önlemleri altında karşılandı. Bakan Şahin’in gelişi öncesi Polis kontrol noktasından Sümbül Dağı’na doğru yapılan ve eğitim amaçlı olduğu belirtilen silah atışları da dikkat çekti.



Geniş güvenlik önlemleri



Van’dan geniş güvenlik önlemleri altında ve zırhlı araçların eskortloğunda 200 kilometrelik yolda Hakkari’ye giden Bakan Şahin’in konvoyuna helikopterler de havadan eşlik etti. Beraberindeki İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Seyfullah Hacımüftüoğlu, Jandarma Harekat Daire Başkanı Tümgeneral Mehmet Çöpten, Jandarma İstibarat Daire Başkanı Kurmay Albay Şevket Tekin, Terörle Mücadele Daire Başkanı Cihangir Çelik ve Özel Herekat Daire Başkanı Cemil Tombul ile Hakkari’ye gelen Bakan Şahin, Depin kontrol noktasında Hakkari Valisi Orhan Alimoğlu, yüksekova 3’ncü Taktik Tümen Komutanı Tümgeneral İsmail Metin Temel, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muzaffer Sönmez, kurum amirleri tarafından karşılandı. Daha sonra zırhlı araçların eskortluğunda Hakkari şehir merkezine geçen Bakan Şahin, kaldığı Sibal otelle geçerken, aynı caddede kalan esnafları da ziyaret edip sohbet etti. Altay Caddesindeki esnaflarla sohbet eden Bakan Şahin, ardından da iftar yemeğine katıldı.



İftar sonrası taşlı saldırı



Şahin iftar sonrası Cumhuriyet Caddesi üzerinde esnafla sohbet ederek vatandaşlarla birlikte kahvede çay içti. Bu sırada bir grup gösterici Bakan Şahin'i yuhlayıp, taş attı. Bakan Şahin, korumalar tarafından tedbir amaçlı bir kafeye götürüldü. Gösterici grubun taşlı saldırısı üzerine polis, olaylara müdahale etti. Savaş alanına dönen caddede güvenlik görevlileri, göstericileri dağıtmak için biber gazı ve tazyikli su kullanıp havaya ateş açtı. Bakan Şahin, olayların ardından tedbir amaçlı götürüldüğü kafede yaklaşık 15 dakika kaldıktan sonra korumaları tarafından Hakkari Valiliğine götürüldü.

İçişleri Bakanı Şahin'in Hakkari'deki temasları sosyal medyada da geniş yer buldu. Şemrinli Belediye Başkanı Sedat Töre, Şahin'i kalabakalık bir koruma ordusu içinde gösteren fotoğrafı twitter'da paylaştı.

Bakan Şahin, Hakkari’ye gelişi ile ilgili basın mensuplarına açıklama yapmazken, bayramın birinci gününü Hakkari’de geçirecek olan Bakan İdris Naim Şahin daha sonra Van’a geçeceği belirtildi.