T24 LogoT24 Logo
Gündem

İçişleri Bakanı Şahin o pankartları açanları arıyormuş!

İçişleri Bakanlığı, Hocalı katliamı mitinginde açılan küfürlü pankartları 'provokasyon' olarak yorumlarken, valiliğin o kişilerin kimliğini tespit etmeye çalıştığını açıkladı.

29 Şubat 2012 23:57

 

T24 - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, geçen pazar günü İstanbul'da düzenlenen Hocalı katliamının protesto edildiği mitingde “bazı provokatif gruplarca taşınan, mitingin amacına ve ruhuna aykırı, mitinge gölge düşüren bazı pankart, söz ve davranışların hiçbir şekilde tasvip edilmesinin mümkün olmadığı” belirtilerek, bu kişi ve gruplarla ilgili gerekli yasal takibin ilgili merciler tarafından yerine getirildiği, bu kişilerin kimlik ve adreslerinin tespiti için İstanbul Valiliği'nin çalışmalarının devam ettiği bildirildi. 
 
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hocalı katliamını telin mitinglerinin, sivil toplum örgütlerince oluşturulan komitelerce düzenlendiği, mitinglerin organizasyonunda hiçbir siyasi partinin destek veya katkısının bulunmadığı ifade edildi. 
 
“Mitinglere katılanların ortak amacının, 20 yıl önce yaşanan, çocuk, kadın, yaşlı demeksizin 613 masum ve savunmasız insanın hunharca katledildiği Hocalı katliamını lanetlemek ve telin etmek” olduğu vurgulanan açıklamada, “Sadece mitinge katılanlar değil, milletimizin her bir ferdi bu katliamı lanetlemektedir” denildi. 
Açıklamada şunlar kaydedildi: 
 
“Ancak mitingde, bazı provokatif gruplarca taşınan, mitingin amacına ve ruhuna aykırı, mitinge gölge düşüren bazı pankart, söz ve davranışların hiçbir şekilde tasvip edilmesi mümkün değildir. Bu kişi ve gruplarla ilgili gerekli yasal takip ilgili merciler tarafından yerine getirilmekte olup, İstanbul Valiliğince bu şahısların kimlik ve adres tespit çalışmaları devam etmektedir.
Bu anlamlı mitinge, Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı'nın katılımı da bu katliamın telin edilmesi amacından başka bir maksat taşımamaktadır. Mitingde İçişleri Bakanı tarafından yapılan konuşma çarpıtılarak ve amacından saptırılarak, konuşmanın bütünü yerine, sadece bazı kısımların öne çıkartılması suretiyle söylenmemiş sözler ve kastedilmemiş anlamlar yüklenmektedir. Yapılan konuşmada, Hocalı katliamı ile ilgili hesabın sorulacağı belirtilmiş, ancak bunun da adaletle, insafla, hukuk yoluyla takip edileceği özellikle vurgulanmıştır. 
 
Ancak İçişleri Bakanı'nın konuşmasında ifade edilen bu düşünceler, bütünlüğünden koparılarak ve hiç kimsenin de tasvip etmediği bazı pankartlarla birleştirilerek bir karalama kampanyasına dönüştürülmüş, hatta hakaret seviyesine inilmiştir. Bu yayınlarla ilgili hukuki yollara başvurulmuştur. 
 
Türkiye'de, her vatandaşın hakkı ve hukuku güvence altındadır. Her vatandaşımız etnik kimliğine, diline, inancına bakılmaksızın birinci sınıf vatandaştır. 
 
Milletimiz, elbette Hocalı katliamını ve benzeri katliamları unutmayacak ve şehit olan masum kardeşlerimizin acısını hissetmeye ve yasını tutmaya da devam edecektir. Bakanlığımız her zaman hakkı, hukuku, barışı savunmaya devam edecek, her türlü nefret söylemlerinin ve ayrımcılığın da kesin olarak karşısında olacaktır.”

ETİKETLER

idris naim şahin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24