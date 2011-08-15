İçişleri Bakanı Şahin: Murat ama Karayılan değil

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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AKP Genel Merkezi'nde, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ ve Beşir Atalay, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve İçişleri Bakanı idris Naim Şahin'in katılımıyla bir toplantı yapıldı.İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, toplantının ardından parti genel merkezinden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.''Murat Karayılan'ın yakalanmasıyla ilgili bazı farklı haberler kamuoyuna yansıdı. Bu noktada yeni bir gelişme var mı'' sorusuna Şahin, ''Şu anda yeni bir gelişmemiz yok. Yansıyan haberlerde ismi aynı, soyadı farklı olan bir başka terörist, terör yöneticisinin yakalanmasıyla ilgili oradan gelen bir haber karışıklığıdır'' yanıtını verdi."AK Parti'de yapılan toplantının sorulması üzerine de Şahin, kendisinin MKYK üyesi olduğunu belirterek, ''Partimde bir konuyu görüşmeye geldim'' diye konuştu.Bir gazetecinin, ''Terörle mücadelede yeni stratejiyle ilgili bir şey konuştunuz mu? Başbakan'ın sert açıklamaları oldu bu konuda. Ramazan sonrasını işaret etti...'' sözleri üzerine Şahin, ''Çok sert değil, Sayın Başbakan'ın her zamanki normal konuşmaları... Ramazan sonrası, öncesi her anın gerekli tedbirleri alınır. Ama ramazan sonrasında yine ilave tedbirler alınır, ramazanın ay olarak taşıdığı özelliğe bağlı, herkes günlük programını gözden geçirir. Güvenlikte de mümkünse ramazanın özelliğine uygun tutum ve tedbirler geliştirilebilir'' diye konuştu.