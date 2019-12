İçişleri Bakanı Şahin: Kara harekâtı her an olabilir

T24 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, PKK’ya karşı Kuzey Irak’a yapılması gündemde olan kara harekâtının her an yapılabileceğini söyledi.



İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, gündemde olan kara harekâtıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bakan Şahin, ''Sınır ötesi operasyon, havadan olduğu gibi kara harekâtı da sınır komşusu ile yapılan görüşmelere bağlı olarak her an yapılabilir'' dedi.



Dün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısı ile ardından yapılan güvenlik zirvesini de değerlendiren Şahin, “Terör örgütünü bitirmek için hükümet kararlılığını ortaya koymuştur” diye konuştu.