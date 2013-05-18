İçişleri Bakanı: Reyhanlı saldırısının faili Suriye'ye kaçmış olabilir

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Reyhanlı saldırısıyla ilgili olarak “Bu saldırının baş faili olan o kişinin yurt içinde olmama ihtimali yüksek. Büyük olasılıkla Suriye’de olduğunu değerlendiriyoruz” dedi.



İçişleri Bakanı Muammer Güler Reyhanlı ile ilgili kamuoyunun gündemine gelen kritik noktalarda dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Muammer Güler’in Vatan gazetesinden Murat Çelik’e verdiği yanıtlar şöyle:





- Sayın Bakan, MİT’in saldırıyı haber veren istihbarat raporları medyada yer aldı. Bu bilgiler eldeyken, bu kanlı saldırının önüne nasıl geçilemedi?



Bakın, her zaman verilen istihbarat, tam nokta istihbaratı olmayabilir. Açıkça “şurasıdır” denilemediği için başka yerlerde de önlemler alınmış olabilir. Siz de takdir edersiniz ki, asıl olan hazırlığın değil eylemin yeridir.



- Kamuoyunda, “MİT istihbaratı verdi ama polis gereğini yapmadı ya da yapamadı” gibi bir algı var.



Bu algı doğru değil. Bu işin sıkıntısı şu; 100 olayın 99’unu gerçekleşmeden önlersiniz ama işte bu örnekte olduğu gibi bir olay vuku bulur ve bütün her şeyin önüne geçer doğal olarak. Her şeyi unutturur. Maalesef bu böyledir.



- Bahsettiğim algı, Başbakan’ın ve Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları sonrası daha da yaygınlaştı. En azından MİT - Emniyet eşgüdümünde bir sorun olduğu yönünde...



Elbette bu iş iyi bir koordinasyonu gerektiriyor. Aslında var da. Ama yine de bir eksiklik, aksaklık varsa ortaya çıksın diye bizzat biz teklif ettik incelemeleri. Hem Başbakanlık Teftiş Kurulu’nun hem de Mülkiye Müfettişleri’nin incelemesini istedik.

‘İhmâl varsa gereği yapılır’

- Herhangi bir açığa alma ya da benzer bir tasarrufunuz var mı? (Röportaj yapılırken henüz, emniyet müdürü değişikliği olmamıştı)



Şu anda öyle bir şey yok. Kimin ne yaptığı ya da yapmadığı belli olmadan herhangi bir adım atmak mümkün değil. Doğru da değil. Yapılacak incelemelerin sonunda herhangi bir ihmâl, bir eksiklik, aksaklık, kusur tespit edilirse, o zaman tabii ki gereken yapılır.



- Bugün, bombalı saldırının asli faillerinden birinin yakalandığı haberi geldi...



Evet arkadaşlarımız birini yakaladı ama 2 kişi daha var. Hatta 3. (Röportaj sırasında faillerden biri henüz yakalanmamıştı)



- Nerede oldukları biliniyor mu? Yani en azından yurt içindeler mi hâlâ?



Yakalanan fail gibi diğer 2 failin de yurt içinde olduğunu biliyoruz. Olaydan sonra alınan çok yoğun tedbirler sebebiyle Suriye’ye geçemedikleri bilgisi var elimizde. Yakında onları da ele geçireceğimizi tahmin ediyorum.



- Yakalanan kişi dışında “2, hatta 3 fail daha var” dediniz az önce. O 2 kişi için de “Yurt içindeler” diyorsunuz. “Hatta” diye bahsettiğiniz üçüncü kişi nerede peki?



O kişi belki de içlerinde en önemlisi. Suriye ile sürekli temas içinde olan baş fail o. Bu saldırının baş faili olan o kişinin yurt içinde olmama ihtimali yüksek. Büyük olasılıkla Suriye’de olduğunu değerlendiriyoruz. Bütün bu operasyonu Suriye’den yönlendiren, bütün bu işi yürüttüğünü bildiğimiz, yurt içindekilere paralarını yollayan, organizasyonu yapan yani özetle işin başında olan asıl kişi o. Konunun Suriye’deki ayakları da farklı tabii.

‘Emri verenleri biliyoruz’

- Bu terör eyleminin arkasında Suriye İstihbaratı’nın olduğu kesin mi?



Kesinlikle öyle. Emir veren adamlar bile belli. Hepsini biliyoruz. Elimizde çok kesin, net, detaylı bilgiler var ama bunları sizlerle, kamuoyu ile paylaşmamız, takdir edersiniz ki mümkün değil. Ama Suriye İstihbaratı bu işin tam ortasında. Hiç şüphe yok.