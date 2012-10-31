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İçişleri Bakanı : Polise saldırıldı, polis de savundu

29 Ekim'de Ankara'da yapılmak istenen alternatif kutlama sırasında meydana gelen olayların ardından İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin eleştirilere yanıt verdi

31 Ekim 2012 10:36

İçişleri Bakanı Şahin, polisin orantısız güç kullandığı eleştirilerine yönelik olarak "Polis sert davranmadı. Savunma yaptı. Polise saldırıldı. Polis de savundu. Basın, polise yapılan saldırıları görmüyor, sadece tazyikli suyu, gazı görüyor. Buna mecbur kalmasa polis niye su ve gaz sıksın? 11 polis yaralandı. CHP’li bir yetkilinin yardımcı elemanı, bir emniyet mensubunun burnunu kırdı. Bunlar tespit edildi." yanıtını verdi. Yürüyüş güzergahı üzerindeki barikatın kaldırılması konusunda ise "Hayır, ben böyle bir talimat vermedim. Sayın Cumhurbaşkanı’ndan da Sayın Başbakan’dan da böyle bir talimat benim bilgim içinde gelmedi. Bir talimatla barikatın açılması söz konusu değil. Oradaki kargaşa sırasında barikat açıldı. Zaten geçici bir tedbirdi, açılmayacak bir tedbir de değildi." dedi.

Yaşanan olaylar ile ilgili CHP'yi suçlayan bakan, "Amaç bayramı kutlamak olsaydı, CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, hem Atatürk Kültür Merkezi’ndeki törene katılır hem de Kadıköy’deki törene katılabilirdi. Anıtkabir’e gitmek isteseydi oraya da giderdi. Ancak CHP, Cumhuriyet Bayramı’nın yüceliğine, bayrağımızın yüceliğine, Atatürk’e, Anıtkabir’e sığınarak bir vur-kaç yaptı. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu’na ve cumhuriyeti kuran iradenin partisi olan CHP’ye yakıştıramadım. Bu değerlerin arkasına sığınarak, legal ve illegal örgütlerin peşine takıldı. Bu, Kılıçdaroğlu’na da CHP’ye de yakışmadı, yadırgadım doğrusu." dedi.

Yasaklamaya gerekçe gösterilen istihbaratın gerçekleimediğini ifade eden bakan "İstihbarat her zaman yüzde 100 doğru çıkmaz. İstihbaratta 9 oyun vardır, derler. Ama siz riske atamazsınız. Zaten 10 bini aşan bu tür yürüyüşlerde biz her zaman provokasyon riskini dikkate alırız. Ben, yürüyüşe katılanların çoğunun iyi niyetli olduğuna inanıyorum. Ailelerini, çocuklarını getirmişlerdi. Ancak yürüyüşü organize edenlere güvenmek mümkün değildi. Ama yürüyüşü organize edenler iyi niyetli değildi. Atatürkçü Düşünce Derneği’nin bir başvurusu söz konusuydu. Yürüyüş böyle tertip edildi. CHP’nin bir başvurusu yoktu. Organize edenlere baktığınızda daha önceki olaylar nedeniyle güvenmek mümkün değildi." diye konuştu

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