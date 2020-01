İçişleri Bakanı: PKK'yı bu topraklardan silip atacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Neyi söylerlerse söylesinler, isterlerse arkasında Batı olsun, isterse mühimmatları her tarafa yığsınlar bilmenizi istiyorum ki bu PKK'yı bu topraklardan silip atacağız." dedi.

Bakan Soylu Trabnzpn'un Neyi söylerlerse söylesinler, isterlerse arkasında Batı olsun, isterse mühimmatları her tarafa yığsınlar bilmenizi istiyorum ki bu PKK'yı bu topraklardan silip atacağız." dedi.Şalpazarı ilçe meydanında parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitabına, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binalı Yıldırım'ın selamlarını ileterek başladı.

Türkiye'nin tarihinin en önemli karar noktasında olduğunu belirten Soylu, yıllardan beri bu ülkenin ileriye adım atmak istediği her daim engellerle karşılaştığını, bu nedenle de hep geriye dönüp bakmak zorunda kaldığını söyledi.

Soylu, Türkiye'de kurulan sistemin yol açtığı sıkıntıları çeşitli örneklerle vatandaşlara anlatarak, ekonomiden inanca kadar yaşamın her alanında oluşturulan sorunları dile getirdi.

"16 Nisan milletimizin patron olacağı tarihin adıdır"

Vatandaşlarla, 16 Nisan'ın önemine ilişkin görüşlerini paylaşan Soylu, "16 Nisan nedir biliyor musunuz? 16 Nisan milletimizin patron olacağı tarihin adıdır. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne ortaya koyarlarsa koysunlar, hangi mesleği yürütürlerse yürütsünler, Türkiye kararlı milleti ve kıymetli lideri Recep Tayyip Erdoğan ile yoluna devam etmektedir." diye konuştu.

Soylu, anayasa değişikliğine ilişkin konuları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlara anlatmasını istediğini dile getirerek, Kılıçdaroğlu'nun değişiklik tekliflerini hiç okumadığını ancak eleştirmeye kalktığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'na, "Kandil'deki Murat Karayılan'dan ben sana uzak mıyım sadece bunu söyle?" sorusunu yönelten Soylu, "İmralı'daki terörist başı Apo'dan ben sana uzak mıyım onu söyle? Biz bu memlekete hizmet edeceğiz, Tayyip Erdoğan sana uzak mı onu söyle? Bu ne kadar kindir, hırstır, başkalarının istediğini yerine getirebilmek ve bu ülkenin yarınlarını engelleyebilmek için kafa karışıklığıdır." ifadesini kullandı.

Soylu, anayasa değişikliğinin sağlayacağı gelişmeleri vatandaşlara anlatarak, mevcut sistemin baba ile oğlunu birbirine düşürdüğünü ifade ederek, sistemin yıllardan beri darbe ürettiğini vurguladı.

Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na şöyle seslendi:

"Kılıçdaroğlu'na soruyorum, ey Kılıçdaroğlu biz kötüyüz de yıllardan beri 3 bin dolardan 11 bin dolara geldi, bu ülke kendi helikopterini üretiyor, Marmaray'ı yaptı, bölünmüş yollarını yaptı, bu ülkenin insanına hastanede nasıl hizmet edileceğini gösteriyor. Sen SSK Genel Müdürlüğü yaptın, millet senin zamanında hastanelerde ilaç kuyruğu beklerken kalp krizinden ölüyordu. Esas derdinin ne olduğunu söyleyeyim; 2019'da aday olunacak, diyelim ki Cumhurbaşkanımızın karşısında Kılıçdaroğlu aday olacak, yeni sistemde cumhurbaşkanlığına aday olduğun zaman milletvekili olmak yok. Kaybedeceksin. Derdi, bunun devam etmesi. Alışmış nasıl olsa seçimleri kaybede kaybede CHP Genel Başkanlığında durmaya alışmış. SSK'yı batırdı, CHP'yi de batırıp gidecek size söyleyeyim."

Soylu, "Kılıçdaroğlu ise PKK ve FETÖ ile uzlaştı" ifadesini kullanarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben İçişleri Bakanıyım. Kandil'i, PKK, teröristler ne yapıyorlar izlemek, dinlemek, zorundayım. PKK, Kandil diyor ki 'eğer evet çıkarsa biz bittik.' Peki Kılıçdaroğlu, sen bugün PKK'nın değirmenine niye can suyu taşıyorsun? Niye PKK'nın, niçin FETÖ'nün değirmenine can suyu taşıyor? Niçin kol kola yürüyorsun? Bizim evlatlarımız dün 19 tane teröristi etkisiz hale getirdiler. Bu sabah yine 'Kurudere' dediğimiz Tunceli-Erzincan arasında 14 teröristi daha etkisiz hale getirdiler. Peki biz böyle güçlü bir terörle mücadele yaparken, askerimiz, polisimiz, jandarmamız, güvenlik korucumuz, bu mücadeleyi yaparken Kılıçdaroğlu sana bu dünyada da öteki dünyada da bunun hesabını soracaklar. PKK'ya can suyunu vermenin hesabını bu millet sana soracak."

Kılıçdaroğlu'nun dün Diyarbakır'da olduğunu anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Dün Diyarbakır'da 200 kişiye salonda anlattı. O birilerinin eline verdiği pusulaya uyacak. Dedi ki '4 milyon Suriyeliyi vatandaş yapacaklar.' Ey gidi Kılıçdaroğlu, fitne başı sana söylüyorum, sen bu ülkede herkesi birbirine düşürmek için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Bırakalım referandumu, ben hayatımda bu kadar fitneyi, bu milletin içine sokmaya çalışan ikinci bir adam görmedim. İstediği ne biliyor musunuz? Suriye'de, orada Araplarla Kürtleri yeniden bu ülkede birbirine düşürebilecek bir fitnenin ağzını açmak istiyor. Bu kadar hainlik olmaz bu ülkede. CHP'nin aklı selim insanlarının bu adama bir şey söylemesini, bu ülkenin artık böyle bir ayrılığın içerisine düşürmek için çaba sarf etmemesini telkin etmelerini istiyoruz. Bu yanlıştır, bu çok ayıptır."

"Birbirine urganla bağlanmış FETÖ ile Kılıçdaroğlu"

Soylu, Suriyelilerin can havli ile Türkiye'ye sığındığını vurgulayarak, "Biz 3 milyon kardeşimize ev sahipliği yaptık. Bu bizim asaletimizdendir, hiç kimse yanlış anlamasın insanlığımızdandır. Biz onlarla 400 yıl aynı sancak altında bir millet olarak yaşadık, aynı kıbleye döndük, onlara sırtımızı mı dönseydik? Şimdi ne yapıyoruz? Cerablus'u aldık, şimdi oraya 20 binin üzerinde Suriyeliyi götürdük, ikamet ettirdik. Şimdi El-Bab'ı aldık, El-Bab'a Suriyelileri Türkiye'den götürüyoruz otobüslerle, onları orada ikamet ettiriyoruz, güvenliklerini temin ediyoruz, yaşamlarının daha iyi olmasını sağlıyoruz ve gerçekleştiriyoruz. Ne yapsaydık yani onları orada DEAŞ'ın, PKK'nın PYD'nin insafına mı bıraksaydık? Ey Kılıçdaroğlu, sen Türkiye için bir talihsizliksin ve tarih senin adını talihsizlik olarak nitelendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bir insanlık politikası ortaya koymaya çalıştığına dikkati çeken Soylu, "Her şeyde bize kabahat bulan Batı bile bu konuda ne diyor biliyor musunuz? 'Türkiye'nin yaptığını kimse yapmadı.' diyor. Peki bize herkes hak veriyor da Kılıçdaroğlu hangi fitnenin ucunu açmak istiyor? 'Tekrar Türkiye birbirine düşsün, birbirine karışsın.' Yazıklar olsun... Siyaset böyle yapılmaz." diye konuştu.

Soylu, vatandaşlara, "Bu nasıl genel başkan oldu?" sorusunu yönelterek, "Abidik gubidikle genel başkan oldu doğru mu? Hokus pokus, bir kasetten genel başkan oldu. Kaseti kim yaptı? Kaseti FETÖ yaptı değil mi? Birbirine urganla bağlanmış FETÖ ile Kılıçdaroğlu. PKK ve FETÖ ile beraber, Almanya ve Hollanda destekliyor doğru mu? Herkes destekliyor, onların hepsi desteklesin bize Şalpazarı yeter. Kılıçdaroğlu'nun işi gücü bir yalan makinesi gibi yalan üretmektir. Hatta yalan makinesine bağlansa yalan makinesi de şaşıracak onu size söyleyeyim, 'bu kadar olur mu?' diye." dedi.

Meclisin artık onların değil, milletin meclisi olacağını dile getiren Soylu, "Çatlasanız da patlasanız da milletin yargısı olacak." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun, gençlerin meclise girmesine karşı olduğunu anlatan Soylu, vatandaşlara, "7,5 milyon genci kim temsil edecek?" sorusunu yönelterek, özellikle gençlerden Kılıçdaroğlu'na 16 Nisan'da cevap vermelerini istedi.

"PKK'yı bu topraklardan silip atacağız"

Soylu, birilerinin Türkiye'nin terörle mücadelesine kafayı taktığını aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ya çok aşırı gidiyoruz. CHP'nin sözcüsü bir Cumhuriyet gazetesi var. Hem FETÖ'nün hem de aynı zamanda CHP'nin sözcüsü. İşleri güçleri PKK'yı, FETÖ'yü yağlamak, işleri güçleri bu ülkenin bölünmesi için zemin hazırlamak. Ne kadar söylerlerse söylesinler, ne kadar yaparlarsa yapsınlar ülkemin her noktasında güvenlik kuvvetlerimiz aslanlar gibi mücadele ediyorlar. Neyi söylerlerse söylesinler, isterlerse arkasında Batı olsun, isterse mühimmatları her tarafa yığsınlar bilmenizi istiyorum ki bu PKK'yı bu topraklardan silip atacağız."