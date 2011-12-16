İçişleri Bakanı PKK'lılar için ‘gerilla’ dedi

T24 - Yaptığı bazı açıklamalar tartışmalara neden olan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Bingöl’de öldürülen 8 PKK’lı için “gerilla” ifadesini kullandı.



İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeler sırasında Bingöl kırsalında 8 PKK’lı teröristin öldürüldüğü bilgisini verdi.



İçişleri Bakanı Şahin, ardından da PKK’lılar için “Ne yazık ki gerilla” ifadesini kullandı.



BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’a dönerek “Siz ne diyorsunuz?” diye soran Şahin, “gerilla” yanıtı gelmesi üzerine “Gerilla olsun ama kime karşı gerilla” dedi.



Sırrı Sakık, “Gerilla adını sizden önceki bir bakan koydu” derken, MHP’lilerden “hayır terörist” itirazı geldi.



Bunun üzerine “Adı önemli değil, bölücü örgüt üyesi ya da gerilla olsun” diyen Şahin, şöyle konuştu:



''Keşke onlar terörist olmasaydı, örgütsel dokümanlar, ağır silahlar, bombalarla yakalandıklarında, Jandarmamızın daha önce yaptığı gibi 'teslim olun' uyarılarına makul, olması gereken tepkiyi verselerdi de sağ olsalardı. Adalete anlatsalardı ne yapmak istediklerini. Barışın diline, bomba, ağır silahlar, cephaneler, örgütsel dokümanlarla mevzilenmiş teröristlerin açacağı ateş karşısında biz askerimizin bedenini mi siper etseydik? Elini kaldıranlara silah mı sıkıyoruz? Buradan 90'lı yıllara kaçmanın anlamı yok. O yılların faili meçhullerini aydınlatıyoruz. Düne sığınarak bugünü çözemeyiz. 8 terörist orada direnmemeliydi, teslim olmalıydı, diğer arkadaşları gibi doğruyu bulmalıydılar. Olmayınca yapacak başka bir şey kalmıyor.''



Sırrı Sakık, ''Bu insanların ölümüne siyaset dünyası çare üretmeli, ne asker ne gerilla ne polis ölmeli. İç barışı sağlamak ortak görevimiz. Siz 1938'lere niye kaçtınız? Dersim'den hesap soruyorsunuz da bizim katillerimiz yaşıyor niye onlardan hesap sormuyorsunuz?'' dedi.



Bakan Şahin, bugün ile 1990'lı yılların karşılaştırılamayacağını, iktidar olarak o yılların da hesabını sorduklarını söyledi.





