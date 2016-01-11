İçişleri Bakanı: PKK ölülerin altına bomba yerleştiriyor

İçişleri Bakanı Efkan Ala, AKP’nin Afyon kampında düzenlenen oturumda bölgedeki gelişmeleri aktardı. HDP’lilerin cenazelerin verilmediği yönündeki açıklamalarını yalanlayan Ala, "PKK'lıların cenazelerin altına bomba tuzakladığını" iddia etti.

"Sur'un 3'te 2'si temizlendi"

Bölgede sürdürülen operasyonlarla ilgili bilgi veren Ala, "Sur'un üçte ikisi terör örgütünden temizlendi, Silopi'nin bitmek üzere. Cizre'de ise yarı oranında bir başarı sağlandı" açıklaması yaptı. Ala, "Türkiye'nin her yeriyle ilgili olarak ihtiyaç duyulan hassas iller ve bölgelerde tahkimatı güçlü kalıcı karakol gibi güvenlik merkezi kurulacağını" söyledi.

Sivillere zarar vermemek için titizlikle operasyonların uzun sürdüğünü savunan Ala, "PKK'nın cenazeleri bir tuzak olarak kullandığını belirterek, ölülerin altına bomba yerleştirdiklerini" iddia etti.