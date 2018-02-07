İçişleri Bakanı: Özel güvenlik görevlisi arkadaşımız, bombalı çantayı atlamış

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Bayrampaşa’daki Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen, “Özel Güvenlik Görevlileri Eğitim Programı”na katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, Ankara Vergi Dairesi’ndeki patlamayla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Ankara Vergi Dairesi’nde bir patlama oldu. Arkadaşlarımız ilgili vergi dairesinin kamerasına baktılar. Kamerada bir şahıs gördüler. Bir çantayı oradaki bir direğin dibine bırakıyor. Görüntülerde çantanın patlama anını izlediler. Baktılar ki bu bir kazan dairesi patlaması değil. Bu bir bombalı eylem. Sonra Osmaniye’de adamı yakaladılar" ifadesini kullandı. Soylu, "Buradaki esas kritik nokta şu; bir o çanta oraya bırakılıyor, bir özel güvenlik görevlisi arkadaşımız kamerayı izliyor değil mi? Bunu atlamış" açıklamasında bulundu.

Soylu, " Bize ilk önce kazan patlaması denildi. Hakikaten de itfaiyeler gitti etrafta herhangi bir şey göremediler. Sonrasında yapılan çalışmalarda hafif bir barut kokusu alındı. Acaba bu bir bombalı eylem olabilir mi diye arkadaşlarımız tetkik ettiler. Burada olmamın esas sebebi bu aslında. Arkadaşlarımız ilgili vergi dairesinin kamerasına baktılar. Kamerada bir şahıs gördüler. Bir çantayı oradaki bir direğin dibine bırakıyor. Görüntülerde çantanın patlama anını izlediler. Baktılar ki bu bir kazan dairesi patlaması değil. Bu bir bombalı eylem. Sonra Osmaniye’de adamı yakaladılar" dedi.

Soylu açıklamalrına şöyle devam etti:

Buradaki esas kritik nokta şu; bir o çanta oraya bırakılıyor, bir özel güvenlik görevlisi arkadaşımız kamerayı izliyor değil mi? Bunu atlamış. Sadece o dakika mı atlamış, hayır. Aynı adam 1 gün önce yine aynı saatten aynı yere aynı çantayı bırakıyor. İki saat patlamasını bekliyor. Çanta patlamıyor, çantayı tekrar alıyor ve oradan götürüyor. Şimdi bizim özel güvenlik görevlisi arkadaşımızın ne yapması lazım? Bunu kameradan takip etmesi lazım. Yaptığınız iş o kadar önemli ve mühim ki…”

"Zeytin dalı devam etmeli"

Bakan Soylu, Zeytin Dalı harekatıyla ilgili olaraksa, “Ortaya koyduğumuz alan hakimiyetini hiçbir tereddüte mahal vermeyecek şekilde devam ettirmemiz lazım. Bunun bir unsuru ve parçası da sizlersiniz. Fırat Kalkanı harekatını bölgesini hepiniz biliyorsunuz. 2 bin kilometrelik bir alan. Biz oraya gittiğimiz andan itibaren terör örgütünün bir parçasını daha oradan kopardık. Orada hazırlık yapmasını engelledik” dedi