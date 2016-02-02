İçişleri Bakanı: Operasyonlar Cizre'de bir iki gün, Sur'da bir iki hafta içinde bitecek

İçişleri Bakanı Efkan Ala, "Operasyonlar Cizre'de bir iki gün, Sur'da bir iki hafta içinde bitecek" dedi. Ala, "Cizre'nin yüzde 99, Sur'un yüzde 95 oranında temizlendiğini" söyledi. Bakan Ala ayrıca, bölgede bir Sırp keskin nişancının yakalandığına dair haberleri de yalanladı.

Cizre'deki cenaze ve yaralıların bekletildiği binaya ilişkin konuşan Ala, "Defalarca bu bölgeye ambulans gitti. O bölgeden gelen olmadı, o bölgeye giden ambulanslara ateş açıldı" dedi. Bakan Ala, Bülent Arınç'ın açıklamalarını da değerlendirdi.

İçişleri Bakanı Efkan Ala, gündemdeki gelişmelere yönelik açıklamalar yaptı.

Efkan Ala, şunları söyledi:

"Sınırlarımızda Kara Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı ve birçok bakanlık birlikte sorumludur. İçişleri Bakanlığı olarak yönetmelik hususunda bir görüşme yapıyoruz. Böylelikle daha etkin bir koordinasyon sağlayacağız. Yeni bir daire kurulacak. Bütün bunları koordine edecek bir yapı oluşturacağız.

"Defalarca ambulans gitti"

Şırnak'ta yaralılara ambulans gönderilmediği iddialarıyla ilgili olarak Bakan Ala, "Hem Sağlık Bakanlığı hem de Şırnak Valiliği açıklama yaptı. Defalarca bu bölgeye ambulans gitti. O bölgeden gelen olmadı, o bölgeye giden ambulanslara ateş açıldı" dedi.

"Cizre bir iki gün, Sur bir iki haftaya..."

Efkan Ala, operasyonlarla ilgili şunları söyledi:

"O bölgede teröristlerin yöneticileri ve üst düzey isimleri var. Bölgede 80 ila 100 bina arasında bir bölge kaldı. Bölgeyi yaşanmaz hale getiren terör örgütünün kendilerine göre üst düzey yapan elebaşları o bölgede çok fazla ses çıkararak bunu durdurabilmeye çalışıyorlar. Kendilerini sandıktan Meclis'e gönderen vatandaşlarımıza sorumluluklarını yerine getirmelidirler. Çukurları doldurtup, silahları ortadan kaldıracaklar ve sonra bu meseleler bitecek. Bu problemlerin olmadığı bölgelerde hiçbir sorun var mı? Bölgeyi yaşanmaz hale getiren PKK'dır. Operasyonlar Cizre'de bir iki gün, Sur'da bir iki hafta içinde bitecek. Cizre'nin yüzde 99'u, Sur'un da yüzde 95'i teröristlerden temizlendi."

"Arınç'ın yaptığı tahminden ibaret"

Sayın Arınç'ın yaptığı açıklamalar bir tahminden ibaret. Kasıtlı değilse de yanlış bir tahmin. Gizemli sözler söylenmeye kalkındığında bunun sonu gelmez.