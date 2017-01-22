İçişleri Bakanı: Ne dediğimi anlıyorsunuz, acımayacaksınız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İlgililere açıkça söylüyorum; terörle mücadelede hangi mantığı ortaya koyuyorsan, uyuşturucu satıcısını gördüğünüz anda acımayacaksınız. Ne dediğimi anlıyorsunuz. Acımayacaksınız" diye konuştu.

Trabzon'da 134. Dönem Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Soylu, Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadele konusunda yaptıklarına değinerek, şunları söyledi:

"Bir insanlık suçu olarak gördüğü uyuşturucuyla mücadele noktasında 2002'den günümüze kadar 38 ülkeyle 258 ortak operasyon gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin uyuşturucuyla mücadelede gösterdiği başarılı çalışmalar uluslararası rapor ve bültenlere de aynı şekilde yansımıştır. BM'nin 2016 Dünya Uyuşturucu Raporu'na göre, 2014 yılında küresel düzeyde yakalanan eroinin yüzde 16'sı Türkiye tarafından ele geçirilmiştir. 2016 Avrupa Uyuşturucu Raporu'na göre, Avrupa genelinde 2014 yılında yakalanan 6.1 milyon ectasy tabletin 3.6 milyonunun Türkiye tarafından gerçekleştirildiği de bilinmektedir.”

Batı ile Türkiye'nin özellikle uyuşturucuya bakış açısı arasında ciddi fark olduğuna işaret eden Soylu, "Onlar bunu bir suç meselesi olarak görmüyorlar, neredeyse yaşam biçimlerinin bir noktasına iliştirmişler ve bunları belki de en kabası olarak söylüyorum, bir sağlık meselesi olarak görüyorlar ve on yıllardır Türkiye'yi uyuşturucu açısından bir geçiş ülkesi olarak nitelendirdiler. Daha doğrusu Batı bu konuda bizi hep aldatmaya çalıştı. Biraz önce rakamları verdim, onların yaptıklarının katbekat fazlasını Doğu ve Batı arasındaki bu transferde yakalayan ve bu konuya ciddi, şiddetli bir şekilde üzerine giden güvenlik güçlerimizle önemli başarılar elde eden ülke konumundayız ama sentetik uyuşturucular konusunda batı ne yapıyor? Maalesef hiçbir şey yapmıyor" diye konuştu.

"Batı'dan geliyor"

"Bonzai denilen bir belayla karşı karşıya olunduğunu" belirten Soylu, "Bu Doğu'dan gelmiyor. Sentetik uyuşturucular Batı'dan geliyor. Peki ne tedbir alıyorlar? Hiçbir tedbir almıyorlar. Bizim sırtımızı sıvazlıyorlar. Sıvazladıkları şu, 'evet siz eroini, esrarı iyi yakalıyorsunuz, uyuşturucuyu iyi yakalıyorsunuz' diyor, bizi sanki bir geçiş ülkesi olarak nitelendirip aslında bizim bir hedef ülke olduğumuz konusunu hiçbir zaman kendi değerlendirmelerinde gündeme getirmiyorlar. Batı'nın bu yaklaşımını ve çifte standardını şiddetle reddediyoruz" dedi.

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terör ne ise bizim için uyuşturucu odur. Bizim inancımızda, değerlerimizde. Tüm yetkililerimize açıkça söylüyorum, terörle mücadelede hangi mantığı ortaya koyuyorsak uyuşturucu satıcısını gördüğünüz anda acımayacaksınız. Çocuklarımıza, okulların etrafında uyuşturucu satmaya çalışanları gördüğünüz anda ona insan muamelesi yapmayacaksınız. Bu kadar basit. Bu kadar net. Bunu tüketeceğiz bu ülkede. Herkesin bu konuda, ailelerin, annelerin babaların talepleri, feryatları var. Çocuklarını okullara gönderiyorlar ve bize emanet ediyorlar. Devlet dediği kuruma emanet ediyorlar. Biz sırtımızı dönemeyiz. Dağa götürülen çocuk teröristlerden ne kadar endişe, ızdırap ve azap duyuyorsak, çocuklarımıza birtakım torbalar içerisinde uyuşturucu satmaya çalışanlar kim varsa tekrar söylüyorum, acımayacaksınız. Teröriste hangi muameleyi yapıyorsanız onlara da aynı bu muameleyi yapacaksınız."