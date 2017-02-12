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İçişleri Bakanı: Kış döneminde PKK'nın tüm üs ve barınma bölgelerine girildi

"Son 5 ayda 8 bin 477 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 2 bin 603 kişisi tutuklanmıştır"

12 Şubat 2017 18:43

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'ya yönelik operasyonlara ilişkin "Kış döneminde 'giremezsiniz' dedikleri, terör örgüt PKK'nın sözde tüm üs ve barınma bölgelerine tek tek girilmiştir. Kış döneminde 125 sözde üs ve barınma merkezine 129 operasyon gerçekleştirilmiştir. Son 5 ayda 22 ilde 661 sığınak ve barınak imha edilmiştir." dedi. Soylu, 126 eylemin de engellendiğini ifade etti.

Son dönemlerde PKK ve KCK'nın şehir yapılanmalarına karşı ciddi operasyonlar gerçekleştirildiğini belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Son 5 ayda 8 bin 477 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 2 bin 603 kişisi tutuklanmıştır. Bu örgütlere lojistik ve finans kaynağı desteği verdiği tespit edilmiş 79 belediyeye görevlendirme yapılmış, son 5 ayda 49 üst düzey terörist yakalanmış, 689 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yine son 5 ayda 126 eylem engellenmiştir" diye konuştu.

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