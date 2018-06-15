İçişleri Bakanı: Kimse PKK ağzıyla siyaset yapamaz

Suruç ilçesinde seçim çalışmaları sırasında HDP'li olduğu belirtilen grubun saldırısında yaşamını yitiren AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Mehmet Şah Yıldız'ın cenaze töreni için ilçede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kimse PKK ağzıyla siyaset yapamaz" dedi.

Soylu, her türlü tahriki gerçekleştirerek bölgenin huzurunu bozmaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

Soylu, "PKK'nın seçim üzerindeki baskısının ortadan kalktığı ama geçmiş dönemleri hatırlatmak üzere yapılan birtakım tahrikler böyle bir sonucu ortaya koymuştur." diye konuştu.

Doğu ve Güneydoğu'daki seçim sürecinin gayet iyi ve huzur içerisinde yürüdüğüne işaret eden Soylu, ufak tefek sorunların her yerde olabileceğini ifade etti.

"Bu batıda da doğuda da olur, kuzeyde de güneyde de olur, memleketimizin her noktasında olur ama esas itibarıyla bunun, bu sorumsuzluğunun bedelini hukuk gerekli araştırmalarıyla neticelendirecektir. Hiç kimsenin bu konuda kaygısı ve endişesi olmasın." diyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Buradaki herkese sağduyu ve itidal tavsiye ettik. Bu sağduyu şimdilik hakim ama özellikle söylüyorum o milletvekilinin yapmış olduğu tahrik, olayları bu noktaya getiren bir anlayışın kendisidir. Türkiye'de kimse PKK ağzıyla siyaset yapamaz. Bu kadar basit, yaptırmayız. Tekrar söylüyorum; neresi olursa olsun kimse PKK ağzıyla siyaset yapamaz ve yaptırmayız, o dönemler bitti. Onun için PKK ağzıyla siyaset yapanlara da hukuk gereğini yerine getirecek. Bugüne kadar yerine getirdiği gibi... Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin, inşallah bir daha bu tür müessif olaylarla karşılaşmayız."