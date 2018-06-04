İçişleri Bakanı: Kandil bizim için artık uzak bir hedef değil

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta ileri üs noktaları kurduğunu belirterek, "Kandil bizim için artık uzak bir hedef değil. Kuzey Irak bölgesinde Hakurk hattında birçok noktaya kadar epey bir yer ele geçirildi" dedi.

Anadolu Ajansı Editör Masası programında konuşan Bakan Soylu, "Milletimiz 'Kandil ne olacak' diye bir problem düşünmesinler. Bizim için şu anda zamanlama önemli" ifadesini kullandı.

Soylu, Kandil'e yönelik operasyon ile ilgili, bunun bir operasyon meselesi değil, bir zamanlama meselesi olduğunu belirtti.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

- Milletimiz 'Kandil ne olacak' diye bir problem düşünmesinler. Bizim için şu anda zamanlama önemli.

- Kandil, Türkiye için güvenli bir yer haline getirilecektir. Kimsenin endişesi olmasın. Bu bir operasyon meselesi değil, bu bir zamanlama meselesidir.

- Eğer bir güvenlik korucusu sistemi iyi korursa albay da olacak general de olacak. 5 bin güvenlik korucumuzun, uzman çavuş olduktan sonra subay olma hakkı olacak. Şu ana kadar 1750 korucuyu uzman çavuş yaptık, bu sayıyı 5 bine çıkaracağız.

- FETÖ ile mücadelede 15 Temmuz'dan bugüne kadar 34 bin 127 kişi tutuklu halde. İçişleri Bakanlığında görevden uzaklaştırılanlar/açıkta olanlar 14 bin 975 kişi, ihraç edilenler 31 bin 429 kişi, göreve iade edilenler de 9 bin 360 kişi... Ülke genelinde de kamu personeli açıkta 27 bin 923, ihraç edilenler 114 bin 396, göreve iade edilenler ise 40 bin.