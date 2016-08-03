İçişleri Bakanı: İstihbarat teşkilatlarının yeniden yapılması konusunda çalışma sürüyor

İçişleri Bakanı Efkan Ala, 15 Temmuz darbe girişimi sırasındaki istihbarat zaafı tartışmaları sürerken "Arkadaşlar, bu konuda istihbarat teşkilatlarının yeniden yapılanması konusunda çalışma yürütüyor. Hem MİT, hem Jandarma İstihbarat, hem Emniyet İstihbarat nasıl şekilde alacağı çalışma konusunda ortaya çıkacaktır" açıklamasında bulundu.

Ala, darbe girişimi gecesinde 238 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının da 2 bin 197 olduğunu açıkladı.

Ala'nın açıklamaları şöyle:

"Şehit sayımız 238 yaralı sayımız 2197.

"Arkadaşlar, bu konuda istihbarat teşkilatlarının yeniden yapılanması konusunda çalışma yürütüyor. Hem MİT, hem Jandarma İstihbarat, hem Emniyet İstihbarat nasıl şekilde alacağı çalışma konusunda ortaya çıkacaktır. Bu teşkilatların olması kararlılığındayız. Çalışmalar nihayete erdiği zaman kamuoyuna açıklayacağız, çok uzun süreceğini de zannetmiyorum. Başından beri bütün devlet kademeleri, çeşitli biçimlerde dile getirdik.

"Sistem açığı olduğunu söyledim, istihbarat açığını olduğunu söyledim başından beri. Cumhurbaşkanımızdan Başbakanımızdan bizlere kadar söyledik. Bunun giderilmesini kararını da verdik, yapılan çalışma sonucunda ortaya çıkaracağız.

"Bir belediye başkanı seçilmek için hangi şartlar gerekiyorsa, o zaman da o şartlar gerekecek. Böyle bir sorunla karşılaşılmaması için tabii ki kişinin yönetim becerisi, toplumsal becerisine yönelik atamalar yapılacak. Atayacak makam değişiyor."