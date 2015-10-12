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İçişleri Bakanı'ndan geri adım: Ankara'daki patlamadan dersler çıkararak ek tedbirler alıyoruz

Bakan Altınok, olay günü sorulduğunda "Güvenlik zafiyeti yok" diyerek istifa etmeyeceğini belirtmişti

Adalet Bakanı Kenan İpek (solda), İçişleri Bakanı Selami Altınok (ortada), Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu (sağda)

12 Ekim 2015 13:11

İçişleri Bakanı Selami Altınok, 97 kişinin hayatını kaybettiği Ankara katliamındaki ihmal iddiaları nedeniyle istifa edip etmeyeceği tartışmasıyla ilgili olarak "Siyasi tartışmalar olduğu için değerlendirmeyi tüm bu olayın neticelenmesinin ardından yapacağım" dedi. 

Ankara polisinin güvenlik önlemlerini patlamanın gerçekleştiği tren garı önünde değil, Barış Mitingi'nin yapılacağı Sıhhiye Meydanı'nda alması ihmal tartışmalarını da beraberinde getirmişti.

Bir gazetecinin İçişleri Bakanı Selami Altınok'a "İstifa edecek misiniz?" diye sorduğun Adalet Bakanı Kenan İpek'in gülümsemesi sosyal medyada tepki çekti.

İstifa tartışması, Bakan Altınok'a bugün bir kez  daha soruldu. Bakan Altınok, o soruyu şöyle cevaplandırdı:

"Dersler çıkararak ek tedbirler alıyoruz. Siyasi tartışmalar olduğu için değerlendirmeyi tüm bu olayın neticelenmesinin ardından yapacağım."

 

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