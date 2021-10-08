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İçişleri Bakanı: İstanbul ve Bursa'da 268 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

"555 kilo da kimyasal madde ele geçirildi"

08 Ekim 2021 15:59

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa ve İstanbul'da 268 kilo metamfetamin ile 555 kilo kimyasal madde ele geçirildiğini duyurdu. 

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 3 Ekim'de yapılan operasyonda 20 kilo metamfetaminin ele geçirildiğini bildirdi.

Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Devam eden operasyonda 5 Ekim'de İstanbul Büyükçekmece'de 248 kilo 920 gram metamfetamin, 555 kilo 500 gram kimyasal madde ele geçirildi. 2 yabancı uyruklu kişi gözaltında. Bursa ve İstanbul emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

İçişleri BakanıSüleyman SoyluİstanbulBursauyuşturucukimyasal madde
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