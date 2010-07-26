İçişleri Bakanı: İnegöl'de yaşananlara müsamaha yok

T24 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olaylı geceyle ilgili yaptı açıklamalarda, "Müsamaha yok. Üzerine çok şiddetle gideceğiz. İlçede polis jandarma ve kaymakamın izinleri kaldırıldı" dedi. Bursa Valisi Şahabettin Harput'ta öğle saatlerinde yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, 20'den fazla polisin yaralandığını belirtti. İnegöl'ün çok göç alan bir yer olduğunu hatırlatan Vali Harput, "Burada bir oyun, bir tuzak var" dedi. Bu arada gözaltına alınanların sayısı da 44'e yükseldi.



İnegöl'de dün gece bıçaklı ve soplaı 3 kişinin gece saatlerin bir kahvehaneyi basmasıyla başlayan ve bir bankanın camlarının kırılması, ambulansların taşlanması, bir polis ve bir zabıta aracnını yakılmasıyla saat 04:00 sularında son bulan olayların ardından İçişleri Bakanı Beşir Atalay, "Müsamaha yok" açıklamasında bulundu.



Atalay, ilçede polis, jandarma ve kaymakamın izinlerinin kaldırıldığını belirtirken, "Müsamaha yok. Üzerine çok şiddete gideceğiz. Olaylarla ilgili müefttiş görevlendirdi" dedi:



''Vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz; kaymakamlarımızın, valilerimizin, emniyet birimlerimizin hepsinin izinleri kaldırılmıştır. Güvenlik birimlerimiz, çok daha hassas ve dikkatli çalışıyorlar. Güvenlik açısından bütün dileğimiz bu halk oylaması sürecinde çalışma yapacak herkesin çalışmasını rahatça, güvenlik ve huzur içinde yapmasını sağlayacağız. Hem de bütün vatandaşlarımızın hiçbir endişe ve korku olmadan sandığa gitmesini sağlayacağız, çok yoğun bir çalışmamız var.''





İnegöl'de olaylar nasıl başladı, neler yaşandı?





İsimlerinin Mehmet Şerif S, Mehmet S ve Şenol S olduğu öğrenilen üç kişi, dün gece saat 23.00 sularında, ellerinde sopa ve bıçaklarla Orhaniye Mahallesi Çinili Cami yanında bulunan kahvehaneye girdi.



Kahvehanede bulunan kişilerle yaşanan kavgada, Selahattin O, Metin B, Şaban D ve isimleri henüz belirlenemeyen üç kişi bıçakla yaralandı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 3 zanlı da gözaltına alındı.



Daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile arasında yaşandığı belirtilen olay sonrası, yaralı yakınları, İnegöl Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı. Olaya karışan ailelerden birinin Güneydoğu kökenli olması ve iki kişinin öldüğü haberinin yayılmasıyla birlikte olaylar farklı bir boyuta taşındı.



İnegöl merkezde toplanan yüzlerce kişi belediye binasını taşlarken, bir polis ve zabıta aracı yakıldı, bir banka şubesinin camları kırıldı, ambulanslara taş atıldı; Bursa-Ankara karayolu trafiğe kapatıldı.



Olayları yatıştırmaya çalışan polis sık sık havaya ateş açarken, ilçenin giriş ve çıkışlarında önlem alındı. Devam eden gerginlik nedeniyle ilçeye Bursa'dan çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.





Zor ikna edildiler





Zanlıların bulunduğu polis merkezi önünde toplanan kalabalıktakilerin büyük bölümü, uzun süren çabaların ardından eylemden vazgeçmeleri için saat 04:00 sularında ikna edildi.



Bursa ve ilçelerinden istenen takviye kuvvetler de İnegöl'e geldi. Tüm uyarılara rağmen ikna edilemeyen yaklaşık 250 kişilik bir grup ise çevredeki araç ve binalara verdi. Ambulansların camlarını kıran topluluk, servis aracını ateşe verdi, bir alışveriş merkezinin içine girmeye çalıştı.



Gece boyunca yaklaşık 20 polis yaralandı. Bacak ve kollarında yaralar bulunan polislerden dokuzu tedavi için Bursa'ya gönderilirken gözünden yaralanan bir polis memuru da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.





'Burada bir oyun, bir tuzak var'





Bursa Valisi Şahabettin Harput yaşananların ardından ilçeye gelerek incelemelerde bulundu.



Vali Şahabettin Harput, olayın geri planda destekçisi olan 7 kişinin gözaltına alındığını belirterek, kameralarca tespit edilen kişilerin birer birer evlerinden alınacağını açıkladı.



Bu işin öncüsü görülen bir kısım kişilerin aşırı alkollü olmaları, söz dinlememeleri, şuursuzca eylem yapma hevesi içinde olmaları dolayısıyla bunlarla ikna edici mutabakat sağlanamadığını söyleyen Harput, şunları söyledi:



''Olaylarda 10'nun üzerinde polisimiz yaralandı. Karakolumuza, belediyemize saldırıldı. Bir kısım araçlar tahrip edildi. Camlar kırıldı. Niçin yapıldığının izahı yok. Bir gençlik grubunun yaptığı yanlış, üzüntü vesilesi olmuştur. Olayın gerisinde yanlış anlamaya dayalı provokasyon vardır. Yöneticilerimiz olabildiğince aklıselim çalışmıştır. Olayların daha da büyümesi engellenmiştir. Birçok kişi, bu olayın gerçek yüzü anlaşılınca 'Ya biz ne yaptık, bize hizmet eden devletimizin aracına nasıl saldırdık' diyeceklerdir.''



Vali Harput, "Burada bir oyun, bir tuzak vardır'' dedi.





25 kişi birer birer evlerinden alındılar





Bursa Valisi Şehabettin Harput'un açıklamasından sonra olaylarla ilgili 25 kişi daha gözaltına alındı.



Polis, kamera kayıtlarından olaya karıştığı belirlenen 25 kişiyi ev ve iş yerlerinde gözaltına aldı. Böylece, olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 32'ye yükseldi.



32 kişi önce İnegöl Merkez Polis Merkezi'nde ifade verdi, daha sonra Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.





Bursa Valisi Harput: Bir yanlış dedikoduyla...





Bursa Valisi Şahabettin Harput, Atatürk Bulvarı üzerindeki İnegöl Belediyesi'nin ek hizmet binasında Bursa Emniyet Müdürvekili Arif Okçu, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Fahri Cici, İnegöl Kaymakamı Durmuş Gencer, Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Harput, toplantıya girerken gazetecilere yaptığı açıklamada, geceden beri devam eden olayların, saat 04:30 sıralarında sonuçlandığını, bu süre zarfında olaylara karışan kişilerle ilgili kamera ve fotoğraflarla tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Harput, şu bilgileri verdi:



''Şu an itibariyle 39 kişi, zanlı olarak sorgulanmak üzere alınmışlardır. Olayların sonucunu biliyorsunuz, maalesef 20'den fazla güvenlik personelimiz, çeşitli şekillerde çok ağır olmamak üzere yaralanmış, yine 15 civarında araç ağır tahrip edilmiş, gerek İlçe Emniyet Müdürlüğü gerekse İlçe Belediye binalarının camları tamamen dağıtılmış ve yakılmak istenmiş, burada yine ambulans ve benzeri hizmet araçları da bir şekilde tamamıyla kullanılmaz hale getirilmiş, bir sorumsuz aklı selimden tamamıyla uzak, bir yanlış dedikoduyla şayialarla insanların ne yaptıklarını bilmeden çılgınca yaptıkları bir hareket, İnegöl'e Bursamıza, ülkemize ciddi bir sıkıntı yaşatmıştır.''





'İnegöl, göç alan bir şehrimiz'





Vatandaşların esasen bugüne kadar İnegöl'de çok sıcak, uyumlu, huzurlu bir hayat sürdüregeldiklerini vurgulayan Harput, şöyle devam etti:



''Çünkü, İnegöl göç alan bir şehrimiz. İnegöl, Balkanlardan, Kafkaslardan olduğu gibi Anadolu'muzun dörtbir yanından Güneydoğudan Doğudan göç almış, tarım ve sanayi kentidir. Hatta şu anda da İnegöl'ümüzde 5 binin üzerinde Güneydoğulu insanımız, işçi olarak bölgedeki vatandaşlarımızın arazilerinde çalışmaktadır. Bu Türkiye'deki insanlarımızın birbiriyle ne kadar iç içe olduğunun, birbirine ne kadar muhtaç olduğunun birbirleriyle ne kadar bütünleştiğinin bir göstergesidir. Bir yanlış anlamayla da insanların nasıl büyük zararlar verebileceğinin anlaşıldığını burada çok iyi anlaşıldığını görmek ve göstermek istiyoruz. Bir daha bu tür olayalar yaşamamak için de herkesin üzerine düşeni yapmasını, halkımızın üzerine düşeni yapmasını, sorumluların üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini ve daha huzurlu daha mutlu daha büyük bir geleceğe beraber omuz omuza yürümek istiyoruz.''



Vali'nin açıklamasından kısa bir süre sonra olayla ilgili olarak gözaltına alınanların sayısı 44'e yükseldi.





