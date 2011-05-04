-İÇİŞLERİ BAKANI GÜNEŞ OLAY YERİNDE KASTAMONU (A.A) - 04.05.2011 - İçişleri Bakanı Osman Güneş, ''Şiddetle, can yakmayla, polise, askere, vatandaşa, çoluk çocuk demeden vatandaşlara silah sıkmakla bir yere varılamayacağını bazı kafalar öğrenemedi. Ama bu devlet o kafalara, barış adı altında bir takım şiddet eylemlerine meşruluk kazandırmaya çalışan bu insanlara hep bunu anlatarak öğretecek'' dedi. Bakan Güneş, Kastamonu Çankırı Karayolu'nun 25. kilometresi Ilgaz Dağı Soğuk Su mevkisinde Başbakanlık otobüsüne eşlik eden polis eskortuna saldırı düzenlenmesi, bir polisin şehit olması ve bir polisin yaralanmasının ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Güneş, yetkililerden saldırıya ilişkin bilgi aldı. İçişleri Bakanı Güneş, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güneş, saldırıyla ilgili bir soru üzerine, şunları söyledi: ''Bugün Sayın Başbakanımızın konvoyu Ankara'ya dönerken konvoya eşlik eden bizim trafik ekibimiz, konvoydan belli bir mesafede yoluna devam ederken anlaşılan daha önce gelerek hazırlık yapmış olan bir grup teröristin silahlı saldırısına uğruyorlar. İlk atışta maalesef bir arkadaşımız şehit olmuş. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, tüm milletimize, ailesine başsağlığı temenni ediyorum. Bir polis memurumuz da yaralı. Onun durumu iyi. Ona da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Olay, öğrenilir öğrenilmez, derhal güvenlik birimlerimiz süratle olay yerine intikal etmek suretiyle karşı operasyonlara başladı. Ankara'dan gelen özel görevli ekiplerimiz var, hem polis teşkilatımız hem de jandarma teşkilatımız. Maalesef müessif bir olay. Terörün ne kadar büyük bir bela olduğu, ne kadar yanlış yollara saptıkları ortada. Şiddetle, can yakmayla, polise, askere, vatandaşa, çoluk çocuk demeden vatandaşlara silah sıkmakla bir yere varılamayacağını bazı kafalar öğrenemedi. Ama bu devlet o kafalara, barış adı altında bir takım şiddet eylemlerine meşruluk kazandırmaya çalışan bu insanlara hep bunu anlatarak öğretecek. Yılmayacağız, biz devletiz, devlet ciddiyeti içerisinde ve hukuk içerisinde kalarak hareket edeceğiz. Hep böyle yapacağız. Bizim bir anlamda zorluğumuz da buradadır. Teröristin prensibi yoktur, kuralı yoktur, vicdanı yoktur ama biz devletiz. Tüm vatandaşlarımızı hesaba katmak zorundayız. Hukuk çerçevesi içinde hareket etmek zorundayız ve böyle yaparak bunlarla kısa zamanda mutlaka gereken yapılarak başa çıkmaya gücümüz de yeter. Arkadaşlarımız yoğun bir gayretle çalışma içerisinde.''